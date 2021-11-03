Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall направился в Черное море

Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall направляется в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом 3 ноября сообщает Шестой флот ВМС США в Twitter.

«Танкер-заправщик John Lenthall начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — говорится в сообщении.

1 ноября сообщалось, что флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками по альянсу. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который уже находился в Черном море.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике, что американский корабль можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны. Кроме того, российский лидер заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России.

31 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что демонстрация флага ВМС США в Черном море не добавляет стабильности в мире. Вместе с тем он заявил, что Россия готова надежно обеспечить безопасность в регионе и готова к любым угрозам.

Ранее, 30 октября, штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

Согласно Конвенции Монтре, подписанной в 1936 году, корабли ВМС государств, не имеющих выхода к Черному морю, не могут оставаться в акватории дольше 21 дня.