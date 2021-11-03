Третий корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфор

Корабль снабжения ВМС США John Lenthall зашел в Босфорский пролив и направляется в Черное море. Он станет третьим американским военным кораблем в акватории Черного моря. Кадры его прибытия 3 ноября снял корреспондент «Известий».

Таким образом, Вашингтон усилил свое военное присутствие в Черноморском регионе.

Как рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, John Lenthall должен обеспечить топливом американские корабли, а в случае необходимости и корабли стран – участниц НАТО. Прибытие корабля идет в рамках обеспечения присутствия других кораблей ВМС США в Черном море, объяснил он.

1 ноября флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками по альянсу. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который уже находился в Черном море.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания в Сочи по оборонной тематике заявил о возможности увидеть американский корабль в бинокль или прицел средств обороны. Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации, добавил лидер.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. Черноморский флот РФ начал слежение за кораблем.

На борту американского эсминца находятся офицеры штабов Шестого американского флота, а также командование ударных сил и сил поддержки объединенных военно-морских сил Североатлантического альянса.

Из-за действий кораблей США и НАТО в регионе может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова, заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

Согласно конвенции Монтре, любой военный корабль стран, не имеющих выхода к Черному морю, не может находиться там дольше 21 суток.