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Лукашенко обсудил с Путиным маневры кораблей НАТО в Черном море

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 15 ноября, рассказал, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным маневры кораблей НАТО в Черном море.

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«Посмотрите, что в Черном море делается. Вот мы с президентом России вчера (14 ноября. — Ред.) долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения», — приводит слова Лукашенко агентство «Белта».

USS Mount Whitney прибыл в Стамбул 1 ноября. 8 ноября Mount Whitney и два других корабля США прибыли в грузинский порт Батуми. 10 ноября они покинули Грузию и 12 ноября прибыли в румынский порт Констанц. В Черное море корабль зашел для участия в учениях. 15 ноября Mount Whitney завершил все операции и учения в Черном море и начал переход в Средиземное море.

1 ноября Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике высказался о военных кораблях США. Глава государства отметил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России.

4 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наблюдает растущее присутствие России. По его словам, на это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. При этом генсек указал, что прямой военной угрозы от России для стран Балтии нет.

11 ноября в Минобороны назвали проведение учений вблизи границ РФ на юге агрессивными действиями США. В Минобороны также отметили, что фиксируется повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

Как 13 ноября заявил министр обороны США Ллойд Остин, учения ВМС Румынии, США, Турции и Украины в Черном море — один из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания.

В тот же день Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. При этом он добавил, что у Минобороны было предложение тоже «провести в этой же акватории свои незапланированные учения», но, по мнению президента, это нецелесообразно и «нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там».

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