МИД России назвал провокацией учения США в Черном море

Учения США в Черном море, у границ России, являются провокацией. Москва призывает Запада отказаться от нагнетания напряженности, заявила 17 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне ракетный эсминец USS Porter покинул Черное море, в которое вошел 30 октября для того, чтобы участвовать в учениях с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

С момента прибытия в Черное море корабль провел учения по маневрированию с кораблем управления класса Blue Ridge — USS Mount Whitney, флагманом Шестого флота США класса «Генри Дж. Кайзер» USNS John Lenthall (T-AO 189), а также кораблями Болгарского, румынского, турецкого и украинского флотов.

15 ноября сообщалось, что корабль ВМС США Mount Whitney перешел из Черного моря в Средиземное после учений. Чуть раньше этот же путь проделал и танкер John Lenthall. Mount Whitney прибыл в Стамбул 1 ноября.

В тот же день президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном обратил внимание на провокационный характер проводимых Соединенными Штатами и их союзниками учений в Черном море.

Двумя днями ранее Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. При этом он добавил, что у Минобороны было предложение тоже «провести в этой же акватории свои незапланированные учения», но, по мнению президента, это нецелесообразно и «нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там».

Военный эксперт Дмитрий Болтенков 15 ноября указал, что военные учения НАТО в Черном море оказались в большей степени пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки. По его словам, основа стратегии НАТО в Черном море — коалиционные операции флотов нескольких государств.

новость дополняется