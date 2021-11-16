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Перебор самолетов: как авиация НАТО следит за русским флотом в Черном море

После завершения учений Североатлантического альянса ее приоритеты изменились
Фото: Global Look Press/MC2 Brandon J. Vinson/Keystone Press Agency
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Перебор самолетов: как авиация НАТО следит за русским флотом в Черном море
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2021-11-15 19:23:03
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С завершением совместных учений НАТО и союзников в Черном море активность разведавиации блока там не прекратилась. Самолеты Североатлантического альянса переключились с наблюдения за российской территорией на отслеживание деятельности боевых кораблей флота РФ. Штабное судно Mount Whitney и танкер снабжения ВМС США John Lenthall уже прошли турецкие проливы, направляясь в Средиземноморье. Эксперты отмечают, что внеплановые многонациональные маневры оказались скромными по масштабу и были больше похожи на пиар-акцию. Россия не стала отвечать на них симметрично.

Смена приоритета

С утра 15 ноября над Черным морем работали одновременно два разведывательно-патрульных самолета Р-8 Poseidon и воздушный танкер. В этот раз они не приближались близко к границам нашей страны. Вместо этого они наблюдали за кораблями ЧФ РФ в районе Крыма, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что прошедшие учения были «прозрачными», а присутствие блока в регионе носит оборонительный характер и не угрожает России. В конце октября 2021 года он же говорил, что Североатлантический альянс изучает возможности по быстрой переброске дополнительных войск и боевой техники в Черноморский регион в случае необходимости.

Перебор самолётов
Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Global Look Press/Vesa Moilanen/imago-images
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По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с безопасностью в Черном море долго обсуждалась им в воскресенье с российским коллегой Владимиром Путиным. Белорусский лидер назвал поведение американцев и натовцев там мерзопакостным и обвинил в сознательном нагнетании обстановки.

Ранее российское оборонное ведомство заявило, что действия американских ВМС совместно с разведывательной и стратегической авиацией в акватории Черного моря нужны для освоения предполагаемого театра военных действий и, в частности, территории Украины на случай подготовки Киевом силового решения на юго-востоке страны.

На прошлой неделе в разгар учений в отдельные дни в воздухе фиксировалось до шести визитов самолетов-разведчиков иностранных государств. Помимо США акваторию Черного моря посещала авиатехника Франции и Великобритании.

Неполный визит

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Десантный корабль USS Mount Whitney утром 15 ноября вышел из Черного моря и направился через турецкие проливы в Средиземное. На его борту находится часть персонала штаба Шестого флота США и Морских ударных сил и сил поддержки НАТО (STRIKFORNATO), которые участвовали в незапланированных многонациональных учениях.

Чуть раньше этим же маршрутом проследовал танкер снабжения John Lenthall, сопровождавший группировку США. Корабли не стали задерживаться в регионе на весь разрешенный договорами период в 21 день и покинули его через 15 суток после захода. При этом эсминец USS Porter с крылатыми ракетами всё еще остается в черноморской акватории.

Прошедшие в Черном море внезапные учения НАТО оказались больше пиар-ходом, чем реальным мероприятием боевой подготовки, — считает военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Это видно и по продолжительности, и по списку задач, которые на них тренировали. Конечно, до конца не известен настоящий, а не публично объявленный их сценарий, но вряд ли США и союзникам удалось там что-то скрытно отработать, учитывая, что их очень плотно отслеживали корабли Черноморского флота России. Фактически, это стало и для наших моряков хорошей возможностью дополнительно потренироваться.

Перебор самолётов
Десантный корабль USS Mount Whitney

Десантный корабль USS Mount Whitney

Фото: Global Look Press/Joerg Waterstraat/SULUPRESS
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Недооценивать важность таких учений все-таки не стоит, считает эксперт. Хотя там не было боевых стрельб, корабли отработали связь и взаимодействие. Без этого никакие совместные действия невозможны. А основа стратегии НАТО в Черном море — именно коалиционные операции флотов нескольких государств. Подобные многонациональные маневры регулярно проводят как раз для подготовки к таким операциям.

Американская корабельная группировка первоначально отправилась в грузинский порт Батуми, а затем переместилась в северо-западную часть моря к румынскому порту Констанца. Там они и провели совместные учения с флотами Украины и Румынии.

Десантный корабль USS Mount Whitney служит флагманским и штабным кораблем для Шестого флота США, отвечающего за европейский регион, Средиземноморье и Черное море. На него поступала вся разведывательная информация, полученная самолетами альянса, действующими в регионе.

На всем маршруте за иностранной группировкой наблюдал Черноморский флот. На расстоянии визуальной видимости ее в море сопровождал крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Эссен» и патрульный корабль «Павел Державин».

Безымянные маневры

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О начале неанонсированных совместных учений сил НАТО, Соединенных Штатов и союзников в Черном и Средиземном морях сообщил Шестой флот ВМС США 29 октября. В штаб-квартире блока заявили, что эти маневры — совместная работа партнеров и союзников над безопасностью и стабильностью в регионе. Для них не было заявлено какое-то официальное наименование.

Перед стартом учений глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Москве будет послан «чёткий сигнал» о том, что Киев и Вашингтон «едины в противодействии агрессивным действиям России», добавив, что Украина имеет мощных партнеров и союзников.

По сообщениям Пентагона, на учениях было отработано лишь совместное маневрирование, поддержание радиосвязи между кораблями, обмен тактическими сигналами и другие рутинные задачи.

Перебор самолётов
Танкер снабжения John Lenthall

Танкер снабжения John Lenthall

Фото: Global Look Press/U.S. Navy
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Для проведения совместного маневрирования в акватории Черного моря собралось несколько кораблей США и стран НАТО. Среди них американский эсминец Porter, корабль командования и управления Шестого флота Mount Whitney и танкер снабжения John Lenthall, фрегаты Турции Yavuz, Болгарии Gordi, Румынии Marasesti. К ним присоединилась патрульная и разведывательная авиация.

К прошедшим 12 ноября маневрам США, Румынии и Турции у румынского побережья также подключались украинские суда. ВМС страны были представлены средним десантным кораблем «Юрий Олефиренко» и небольшим патрульным катером «Славянск», полученным от Соединенных Штатов.

Россия не стала проводить ответные незапланированные маневры кораблей в Черном море. По словам президента Владимира Путина, это было сделано для того, чтобы не нагнетать ситуацию в регионе.

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