Не НАТО угрожать: альянс решил усилиться в Черном море

НАТО наращивает присутствие в Черном море. Об этом по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. В самом блоке такие действия объясняют якобы растущей угрозой со стороны России. Киев и Североатлантический блок, в частности, планируют провести в этом году совместные военные учения в Одессе. «Известия» разбирались, чем это чревато для интересов России в Черноморском регионе.

Учения вблизи границ

«Мы должны понимать, что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО и союзников по НАТО, наших прибрежных государств, Турции, Болгарии и Румынии, и, кроме того, у нас есть два близких и очень ценных партнера в регионе: это Украина и Грузия. В то же время мы стали свидетелями значительного наращивания российских войск в Черном море, не в последнюю очередь благодаря незаконной аннексии Крыма, а также в связи с увеличением военно-морского присутствия в этом году», — заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Не НАТО угрожать Фото: REUTERS/Ints Kalnins

По словам главы альянса, Североатлантический блок в ответ на действия России в регионе также усилил присутствие в Черном море. «В последние несколько недель три корабля ВМС США находились в Черном море. В том числе прошли учения с украинским ВМФ. <…> У нас есть многонациональная бригада под румынским командованием, базирующаяся в румынском городе Крайова. <…> А испанские самолеты в настоящее время осуществляют патрулирование воздушного пространства НАТО в регионе», — добавил Столтенберг, заверив при этом, что альянс продолжит поддерживать Украину.

В свою очередь Шмыгаль отметил, что Киев совместно с НАТО проведет в этом году в Одессе командно-штабные учения «Нерушимая стойкость». Таким образом, в этом году вблизи российских границ пройдет очередная серия масштабных военных учений блока. Так, например, министр обороны Украины Андрей Таран в декабре прошлого года сообщал, что его страна в 2021-м примет участие в 22 многонациональных учениях, из них 14 пройдут за границей и 8 — на территории государства.

«Россия — военная угроза №1»

Укрепление безопасности в Черноморском регионе стало одной из центральных тем встречи министров иностранных дел стран НАТО в декабре прошлого года. Этот вопрос обсуждали в режиме видеоконференции, на отдельную сессию были приглашены главы внешнеполитических ведомств Украины и Грузии Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани.

Генсек альянса тогда также обвинил Россию в «наращивании военной мощи в Крыму и активном размещении вооруженных сил в регионе Черного моря». В связи с этим Столтенберг дал понять, что особое значение приобретает развитие отношений с Украиной и Грузией. Об этом же, в частности, сообщалось и в докладе экспертов о реформировании альянса «НАТО 2030». В нем Россия считается главной военной угрозой безопасности Североатлантического блока как минимум на ближайшие 10 лет. «Российская агрессия против Грузии и Украины, сопровождавшаяся наращиванием военных сил, а также решительные действия в Балтийском и Черноморском регионах, в Средиземном море, на Крайнем Севере привели к острому ухудшению отношений [с Западом] и негативно сказались на безопасности Евроатлантического региона. Россия на постоянной основе занимается военными операциями по устрашению в непосредственной близости от НАТО, а также наращивает свои возможности, чтобы угрожать воздушному пространству и навигации в атлантическом пространстве», — говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что блок должен «поддерживать адекватные обычные и ядерные военные возможности, сохраняя необходимую гибкость для отражения агрессии против территории альянса, в особенности там, где российские силы действуют прямо или косвенно, прежде всего на восточном фланге НАТО». Помимо этого в тексте говорится о том, что страны альянса, кроме США, «должны активизировать свои усилия, чтобы гарантировать, что их финансовые обязательства и военный вклад соответствуют стратегическим потребностям НАТО и позволяют обеспечить адекватный баланс с обязательствами и вкладом США». При этом авторы всё же уточнили, что сторонам необходимо сохранить Совет Россия–НАТО (СРН) как инструмент для политического диалога о мирном сосуществовании с Москвой. Впрочем, в альянсе отмечали, что диалог необходимо вести «с позиции силы и атлантического единства».

Не НАТО угрожать Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

В свою очередь российские власти неоднократно называли одной из угроз для страны именно расширение альянса. Так, комментируя слова генсека НАТО о необходимости альянса укреплять свое присутствие в регионе Черного моря, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что этими действиями убивается «дух и буква ОБСЕ» . Он также выразил уверенность, что действия альянса в Черноморском регионе вызовут ответные действия и со стороны России, и со стороны других государств, не входящих в Североатлантический альянс.

А депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что у НАТО нет никаких интересов в Черном море, кроме создания угрозы национальной безопасности России. Политик отметил, что раз Москва для НАТО — агрессор, «то и они для нас никакие не партнеры, а значит, все наши действия по отношению к разведывательным силам НАТО, к кораблям, несущим ударное ракетное вооружение, абсолютно оправданы и адекватны».

У Грузии отношения с НАТО лучше

В частности, беспокойство России вызывает перспектива получения Украиной плана действия по членству в НАТО (ПДЧ) — то есть программы поддержки государств, которые намерены присоединиться к Североатлантическому блоку. Два года назад в украинской конституции закрепили курс на полноправное членство страны в НАТО. Выполнение ПДЧ приближает к членству в альянсе, хотя и не считается гарантией вступления в блок. По словам главы минобороны Украины Андрея Тарана, Киев рассчитывает, что такое решение примут на саммите альянса в 2021 году. Впрочем, в Брюсселе пока никаких заявлений по этому поводу не делали.

Тем временем с Грузией в этом плане отношения альянса складываются лучше. В частности, на сайте НАТО в разделе, посвященном сотрудничеству с Тбилиси, появилась строчка о том, что «государство уже ведет подготовку к членству через разработку и успешную имплементацию годовых национальных программ». В разделе по Украине такой формулировки нет. К тому же в конце сентября прошлого года Столтенберг по итогам встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией призвал Тбилиси использовать все возможности для подготовки к вступлению в Североатлантический блок. Он отметил, что стороны проводят совместные военные учения в регионе, а также сотрудничают по многим направлениям.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что НАТО в обозримом будущем не предоставит Киеву ни членства в альянсе, ни даже плана действия по членству.

— Украина каждый год надеется, что ей предоставят ПДЧ. Но даже западные эксперты, которые недружественны России, считают, что вероятнее предоставление ПДЧ Грузии, чем Украине. НАТО не пойдет на это, поскольку это чревато резким обозрением напряженности и будет представлять угрозу государственности самой Украины . Все это понимают, — отметил политолог в беседе с «Известиями».

Не НАТО угрожать Фото: РИА Новости/Денис Асланов

По словам эксперта, поскольку блок не может предоставить Киеву ни членство, ни ПДЧ, то он компенсирует это наращиванием присутствия, более интенсивными учениями в Черном море.

— Растет напряженность и гонка вооружений на линии соприкосновения Россия–НАТО, особенно в Черном море. И это чревато риском непреднамеренного военного столкновения в случае какого-либо инцидента, — полагает Суслов.

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Илья Крамник считает, что пока говорить о каком-то качественном наращивании военного присутствия альянса в регионе не приходится.

— В силу действующих соглашений о режиме черноморских проливов это невозможно — по конвенции Монтре 1936 года. Турки тщательно следят за соблюдением этого документа. К тому же существует конфликт внутри альянса между Турцией и некоторыми другими членами НАТО. Вряд ли Анкара захочет поддерживать Североатлантический блок в случае его желания увеличить там военно-морское присутствие . Совместные учения с Украиной НАТО проводит давно, начиная с 1990-х. Так что в этом нет ничего нового, — пояснил он в разговоре с «Известиями».

По мнению специалиста, в целом в последние годы российский Черноморский флот обновляется.

— В частности, получает новую технику: и корабли, и подлодки. Подводные силы существенно обновились, береговые части получили новую технику: это и новая система ПВО, и ракетные комплексы с противокорабельными ракетами. Авиация также обновляется: истребители Су-30, новые вертолеты и многое другое, — уверен Крамник.

По его мнению, России в любом случае сейчас не нужно резко наращивать там военное присутствие.

— Нам точно не надо быть инициаторами какой-либо гонки вооружений, особенно в не самой простой экономической ситуации, — считает он. — Надо придерживаться существующих планов по обновлению флота и сил в Крыму и на юге страны.