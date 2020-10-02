Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию использовать все возможности для подготовки к вступлению в Североатлантический блок. Он отметил, что стороны проводят совместные военные учения в регионе, а также сотрудничают по многим направлениям. К встрече главы альянса с грузинским премьером Георгием Гахарией было приковано особое внимание Еревана. Накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что считает Нагорный Карабах азербайджанской территорией. В Тбилиси тем временем эти слова осудили, заявив, что Грузия в конфликте Армении и Азербайджана придерживается нейтралитета . Насколько серьезны планы альянса в отношении принятия Грузии в НАТО и как это может сказаться на нынешнем обострении нагорнокарабахского конфликта — в материале «Известий».

Подготовьтесь к членству

«Я призываю Грузию использовать все возможности для приближения к НАТО и подготовке к членству в альянсе. Мы сфокусированы на Черноморском регионе, развиваем наши морские возможности, береговую оборону Грузии, проводим визиты кораблей НАТО в грузинские порты. В наших переговорах мы подчеркиваем стратегическое значение Черноморского региона как для Грузии, так и для государств НАТО» — с таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией.

НАТО пообещало Украине и Грузии членство еще на саммите альянса в Бухаресте весной 2008 года. Однако тогда это решение было очень абстрактным: уточнялось только, что Киев и Тбилиси должны пригласить, когда они «будут соответствовать всем требованиям блока». После этого руководство альянса лишь повторяло эти заявления. «Новое заключается в том, что Грузия и НАТО работают более тесно, чем когда-либо в прошлом (...) Сейчас мы изучаем, какие новые элементы можем добавить в наше военное сотрудничество», — сообщил на этот раз Столтенберг.

«Достойный партнер»: Грузию поторопили с членством в НАТО_2 Грузинский премьер-министр Георгий Гахария и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время переговоров в Брюсселе. 29 сентября 2020 года Фото: gov.ge

Генсек альянса поблагодарил Тбилиси за отправку военных для участия в миссии Североатлантического альянса в Афганистане, отметив успехи Грузии в реформировании армии, укреплении демократических институтов и гражданского контроля над армией. Столтенберг также добавил, что сейчас стороны работают над тем, как «улучшить эффективность обмена данных с радаров о воздушном трафике в регионе, что хорошо для Грузии и стран альянса». Помимо этого, по его словам, Североатлантический блок и Тбилиси работают «над усилением возможностей по проведению киберопераций», а также проводят совместные учения в регионе.

Так, в начале сентября в пригороде грузинской столицы, на бывшей военной базе Вазиани, прошли пятые по счету многонациональные военные учения с государствами-членами НАТО «Достойный партнер – 2020». В них участвовали военные из США, Великобритании, Франции и Польши. Всего было задействовано 2,7 тыс. солдат и офицеров.

«Достойный партнер»: Грузию поторопили с членством в НАТО_1 Грузинский премьер-министр Георгий Гахария и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. 29 сентября 2020 года Фото: gov.ge

Военная техника входящих в альянс государств, выгруженная в порту Поти, прошла по стратегически важной автотрассе Поти–Тбилиси–Баку (она связывает Черноморское побережье с Каспийским), в нескольких сотнях метров от границы с Южной Осетией, где стоят российские войска.

Министр обороны Ираклий Гарибашвили отметил тогда, что «военное сотрудничество между Тбилиси и Вашингтоном никогда не было столь мощным», а также поблагодарил США за «огромную роль в трансформации сил обороны Грузии». За месяц до этого премьер Гахария заявлял, что власти страны «намерены непременно довести до конца процесс интеграции Грузии в НАТО», а также что страна «полностью готова к вступлению в НАТО». «Это видят и ценят наши партнеры», — уверял глава грузинского кабмина.

«Достойный партнер»: Грузию поторопили с членством в НАТО_5 Американские солдаты во время прибытия на учения «Достойный партнер – 2020» в аэропорту Тбилиси. Сентябрь 2020 года Фото: twitter.com

В Тбилиси периодически напоминают альянсу о своей готовности к интеграции в Североатлантический блок. Так, в феврале этого года премьер-министр Грузии написал статью для газеты The Washington Times. В публикации политик отмечал, что «НАТО пора ответить на запрос о вступлении Грузии в альянс». «Руководство альянса неоднократно обещало Грузии полное членство, и мы по-прежнему надеемся, что проблемы на пути нашего вступления в НАТО будут преодолены — и в ближайшее время», — писал он. Одним из главных аргументов в пользу этого решения Гахария называл тот факт, что Тбилиси «вносит огромный вклад в трансатлантический альянс» и «жизненно необходим для обеспечения геополитической безопасности Черного моря».

Ось Грузия–Азербайджан–Турция

На этот раз к переговорам грузинских властей с руководством НАТО особенно внимательно следили в Армении, рассказала «Известиям» проживающая в Ереване политолог Армине Манукян. Накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что военное столкновение между Арменией и Азербайджаном вызывает большую озабоченность всех, кому небезразличен мир на Кавказе, а также добавил, что «по принципу государственной целостности считает Нагорный Карабах азербайджанской территорией». «И ничто этого не изменит», — добавил политик.

«Достойный партнер»: Грузию поторопили с членством в НАТО_3 В церемонии открытия учений «Достойный партнер – 2020» приняли участие премьер-министр Грузии Георгий Гахария, министр обороны Ираклий Гарибашвили, члены кабинета министров и командующий силами обороны Грузии. 7 сентября 2020 года Фото: twitter.com

Его заявление раскритиковали официальные грузинские власти. Так, глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили сообщил, что Тбилиси сохранит нейтралитет и не будет оказывать поддержку Армении или Азербайджану. По его словам, Грузия уже отказала обоим государствам в транзите оружия через свою территорию. Премьер-министр Георгий Гахария и вовсе предложил Еревану и Баку провести в грузинской столице переговоры по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.

«Достойный партнер»: Грузию поторопили с членством в НАТО_4 Церемония открытия учений «Достойный партнер – 2020». 7 сентября 2020 года Фото: twitter.com

У Еревана опасения вызывает и активизировавшееся в последние годы взаимодействие Грузии с Турцией, которая является членом НАТО, и Азербайджаном. Так, год назад в Азербайджане прошли трехсторонние командно-штабные учения Eternity-2019 («Вечность-2019»), в которых приняли участие военные из Грузии и Турции.

«Достойный партнер»: Грузию поторопили с членством в НАТО_6 Во время учений «Достойный партнер – 2020». Сентябрь 2020 года Фото: twitter.com

Анкара, заинтересованная в распространении своего влияния на Тбилиси, давно уже согласилась стать посредником между кавказской республикой и альянсом. Сближать две стороны Турция решила еще в начале 1990-х при помощи программы НАТО «Партнерство ради мира» для стран Закавказья и Центральной Азии, которые не являются членами альянса, но получают военную помощь. В свою очередь, трехстороннее взаимодействие между Турцией, Азербайджаном и Грузией активизировалось с 2012 года. На протяжении восьми лет военные министры трех государств проводят регулярные встречи по вопросам региональной безопасности. Два года назад Баку, Анкара и Тбилиси подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оборонной сфере.

«Грузия позиционирует себя нейтрально»

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков в разговоре с «Известиями» отмечает, что на протяжении длительного времени Турция остается ключевым экономическим и политическим партнером Грузии. «Фактически вступление Тбилиси в Североатлантический альянс будет подразумевать ее окончательное превращение в провинцию Турецкой Республики. Такое заявление Столтенберга делается именно сейчас, поскольку Североатлантический альянс нарастил свою активность на Южном Кавказе и стремится воздействовать на него различными путями. Ключевая задача НАТО сейчас — сделать всё, чтобы вбить клин между странами Южного Кавказа и Россией и вовлечь их максимально в орбиту влияния НАТО. А Россия не может допустить членства братской Грузии в НАТО и ее поглощения Турцией», — пояснил эксперт.

«Достойный партнер»: Грузию поторопили с членством в НАТО_7 Во время трехсторонних командно-штабных учений Eternity-2019 («Вечность-2019»). 2 сентября 2019 года Фото: twitter.com

Проживающая в Ереване специалист в области международных отношений Армине Манукян рассказала изданию, что несколько сотен армян из грузинского региона Самцхе-Джавахети, где проживают армяне, устраивали массовые акции, перекрывая грузино-турецкую границу. У них было несколько требований: добиться, чтобы Тбилиси открыл армяно-грузинскую границу (она закрыта с момента вспышки пандемии коронавируса) для отправки гуманитарного груза в Карабах, а также разрешил выезд добровольцев. Помимо этого, протестующие опасались, что по этой самой дороге Турция переправляет военные грузы в Азербайджан. «Протесты продолжаются, но грузинские власти говорят, что не могут пойти на уступки протестующим, потому что добровольцы — граждане Грузии, а Тбилиси не может допустить, чтобы грузинские граждане воевали против Азербайджана», — рассказала политолог.

Эксперт отмечает, что вначале в Армении были уверены, что Грузия «при помощи военных грузов будет подпольно поддерживать Турцию и Азербайджан». «Однако грузинские власти стремятся позиционировать себя нейтрально. Встреча Гахарии с Йенсом Столтенбергом означает, что Тбилиси сверяет часы с Западом и позиция Грузии будет такая же, как и у Запада, а западная позиция сейчас нейтральна», — уверена политолог.

«Достойный партнер»: Грузию поторопили с членством в НАТО_8 Церемония закрытия трехсторонних командно-штабных учений Eternity-2019 («Вечность-2019»). Сентябрь 2019 года Фото: twitter.com

С ней согласна востоковед, кандидат политических наук Лариса Алексанян. Эксперт отмечает, что Тбилиси стремится к членству в НАТО начиная с 1990-х годов и за эти годы делал всё возможное для достижения своей цели. «С военной точки зрения на пути интеграции Грузии в альянс было сделано многое. Но на политическом уровне существуют реально серьезные проблемы. В частности, это [нерешенные] территориальные вопросы Грузии, а также то, что отдельные страны НАТО не проявляют готовность принять Грузию в альянс», — пояснила специалист.

Такой же точки зрения придерживается и профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе. «Хотелось бы пошутить и сказать, что Грузия вступит в НАТО уже завтра, но это нереально, потому что остаются серьезные проблемы, которые отпугивают многие страны-члены НАТО, в частности Германию и Францию. В ближайшем будущем членство в НАТО Грузии не светит», — уверен эксперт .

«Достойный партнер»: Грузию поторопили с членством в НАТО_9 Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на двухдневной встрече министров обороны НАТО в Брюсселе. 12 февраля 2020 года Фото: twitter.com

Другой грузинский политолог, Арчил Сихарулидзе, считает, что на Западе «идет трансформация мышления» и Грузию выделили из Южно-Кавказского региона, причислив к Черноморскому, который с геополитической точки зрения важен для НАТО. «То есть теперь это Североатлантический альянс не на Южном Кавказе, который ассоциируется с интересами России, а в Черноморском регионе, где находятся члены блока: Турция, Болгария». При этом, несмотря на смену подхода, «говорить о вступлении Грузии в НАТО преждевременно, более того, наивно», считает эксперт. «А если учитывать то, как внезапно вспыхнула война между Азербайджаном и Арменией, ожидать, что, например, Берлин решит поддержать кандидатуру Тбилиси, не стоит. Тут уже не только возможность прямого военного столкновения с Москвой, но и с интересами Анкары, Баку и Еревана. К этому западный мир не готов», — полагает Сихарулидзе.

Заявления, подобно тому, что сделал Столтенберг по итогам встречи с Гахарией, звучат на протяжении последних 10 лет.

«Это был запланированный официальный визит грузинского премьера в Брюссель, не стоит напрямую связывать его с ситуацией в Республике Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — «Известия»). Заявление, и правда, включает в себя месседжи для России, у которой есть жизненно важные интересы на Южном Кавказе, — полагает, в свою очередь, востоковед Лариса Алексанян. — Членство Грузии в НАТО не может положительно влиять на стабильность в регионе, но Грузия — суверенная страна, и ее национальные интересы требуют добрососедских и тесных отношений с Арменией. Нейтральная позиция Грузии, которая во многом находится в зависимости от турецко-азербайджанского тандема, в карабахо-азербайджанской войне (армяно-азербайджанской войне. — «Известия») это доказывает».