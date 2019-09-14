Разменные моменты: войдет ли Грузия в НАТО без Абхазии и Южной Осетии

В разгар кризиса в российско-грузинских отношениях бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен придумал схему, по которой Тбилиси может вступить в альянс. Для этого, по его мнению, необходимо отказаться от претензий на территории Абхазии и Южной Осетии. Помимо этого, на Грузию не будет распространяться одна из главных статей Устава организации — пятая статья о коллективной безопасности. Пока власти считают такое предложение неприемлемым, оппозиция называет это единственный шансом присоединиться к Североатлантическому блоку. Ранее появлялись сообщения о том, что в Грузии и вовсе готовят плацдарм для размещения в стране военной базы США. Подробности — в материале «Известий».

Урезанное членство

«Предлагаю, давайте выйдем из тупика по вопросу членства Грузии в НАТО. Грузия может рассмотреть вопрос о вступлении в альянс без охвата пятой статьей нелегально оккупированных территорий [Абхазии и Южной Осетии]. Это покажет России, что создание замороженных конфликтов не может навсегда заморозить будущее Грузии», — выступил на конференции в Тбилиси бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен, добавив, что грузинские граждане «уже начинают терять терпение», ожидая, когда же страна наконец-то присоединится к блоку.

Грузия пытается войти в НАТО с 1990-х годов. Среди потенциальных претендентов на вступление Тбилиси первым согласовал Индивидуальный план партнерства. Помимо этого, грузины первыми на постсоветском пространстве отправили свой военный контингент в Ирак и Афганистан для участия в военных операциях НАТО. Впрочем, эти усилия пока не принесли результатов — Грузия так и не стала членом альянса.

Расмуссен Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступает на пресс-конференции Фото: Global Look Press/Ye Pingfan

В начале апреля 2019 года страны блока согласовали меры для дополнительной поддержки Тбилиси и Киева . В НАТО решили помогать этим двум странам с подготовкой военно-морских сил и береговой охраны, увеличить количество визитов и учений, обмениваться информацией. Сблизить Тбилиси с Североатлантическим альянсом активно пытается Анкара, используя для этого программу блока «Партнерство ради мира».

На этот раз, по словам бывшего генсека, усилия увенчаются успехом и «Грузия обязательно станет членом НАТО» — такое решение приняли еще на Бухарестском саммите 2008 года. Однако стране необходимо «продолжать демократические реформы, бороться с коррупцией, обеспечивать свободу слова и защиту меньшинств».

«Это решение (о присоединении к альянсу. — «Известия») остается за Грузией. Если оно будет принято, надо уведомить НАТО», — обещал политик.

Можно и с территориальными спорами

Заявление о возможном вступлении Грузии в Североатлантический блок без Абхазии и Южной Осетии , а также с урезанной пятой статьей Устава (согласно ей, «военная агрессия против любого члена альянса рассматривается как военная агрессия против всей организации и предполагает коллективные действия членов НАТО по пресечению действий агрессора») наделало немало шума как в самой стране, так и за ее пределами .

Хотя идея, которую Расмуссен предложил Тбилиси, на самом деле далеко не новая. Такой вариант вступления обсуждался еще во время правления президента Михаила Саакашвили. Однако тогда это предложение отвергли.

грузия Военнослужащие армии Грузии на открытии международных военных учений «Достойный партнер – 2018» под эгидой НАТО в Грузии Фото: РИА Новости/Денис Асланов

В начале февраля 2018 года стратегический исследовательский институт США Heritage Foundation опубликовал отчет, в котором сообщил, что в частных беседах официальные лица Грузии «не исключают компромиссного вступления страны в НАТО, подразумевающего временный отказ от Абхазии и Южной Осетии».

Обычно в НАТО не берут страны, у которых есть территориальные споры. Однако и из этого правила есть исключения. Так, в 1952 году в Североатлантический блок вошли Греция и Турция, которые так и не урегулировали территориальные претензии друг к другу.

ФРГ вступила в НАТО в 1955 году, и пятый параграф Устава не распространялся на восточную часть Германии вплоть до 1991 года , пока не произошло объединения страны.

«Расположим в Грузии две противоборствующие силы»

Впрочем, подобный сценарий выглядит довольно нереалистичным, считает турецкий политолог Серкан Демирташ. «Для Тбилиси это может быть истолковано как отказ от Абхазии и Южной Осетии. К тому же может бросить тень на сам Североатлантический альянс, который, как получается, заявит, что пятая статья Устава действует с оговорками. Помимо этого, члены НАТО опасаются, что прием Грузии в военно-политический блок повысит риски военного столкновения с Россией, которую Тбилиси считает страной, оккупировавшей его территории», — пояснил эксперт.

В Грузии между тем высказывались довольно разные точки зрения на сложившуюся ситуацию. Одни активно критиковали подобный план, другие заявляли, что это единственная возможность для страны присоединиться к альянсу , членство в НАТО «поможет Тбилиси избавиться от возможных неприятностей в отношениях с Москвой и станет ключом к восстановлению территориальной целостности». Так, лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе уверен, что «подобное предложение достойно внимания» и власти страны должны рассмотреть такой вариант.

Бывший спикер грузинского парламента, лидер партии «Единая Грузия — движение за свободу» Нино Бурджанадзе уверена, что вступление ее страны в НАТО «может привести к конфликту, который уничтожит страну». По мнению политика, Грузия может стать местом противостояния США и России . «Это означает, что мы на нашей маленькой территории расположим две противоборствующие военные силы. Любой маленький конфликт между ними будет для Грузии пагубным», — уверена она.

Бурджанадзе Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Что касается президента и премьер-министра страны, то пока они продолжают хранить молчание . Высказался только лидер парламентского большинства Гия Вольский, заявивший, что «без полноценного действия принципа коллективной безопасности подобная схема вступления в НАТО на официальном уровне рассматриваться не будет» и Грузия должна войти в альянс лишь в «тех границах, которые признает международное сообщество».

«Пустые разговоры бывших официальных лиц»

Опрошенные «Известиями» эксперты ставят под сомнение, насколько предложение бывшего генсека НАТО Расмуссена вообще согласовано с нынешним руководством альянса . Так, по мнению Серкана Демирташа, на Западе никто не рассматривает вариант присоединения Грузии к НАТО без Южной Осетии и Абхазии.

Экс-глава альянса Яаап де Хооп Схеффер заявил, что «принятие Грузии и Украины в Североатлантический блок невозможно» и «вообще этим странам не следовало обещать членство». Раскритиковал Расмуссена и спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай , написавший в своем Facebook, что вступление Грузии в НАТО без распространения пятой статьи на два региона «сегодня не вызывает интереса у альянса», поэтому пока Тбилиси, по его словам, может рассчитывать только на продолжение политики «больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО».

Как считает политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе, основная проблема заключается даже «не в сепаратистских движениях на территории Грузии, а в том, что это может привести к столкновению с Россией». «Так что с Абхазией и Цхинвальским регионом или без них, но присоединения Тбилиси к альянсу не произойдет. Сегодня Запад не готов к противостоянию с Москвой. Более того, сомневаюсь, чтобы это устраивало даже саму Грузию. Поэтому слова о том, что страна может стать членом НАТО, — это пустые разговоры бывших официальных лиц, которые сегодня уже ничего не решают», — рассказал «Известиям эксперт».

нато Флаги стран – членов НАТО перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, Бельгия Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka

По мнению Сихарулидзе, если когда-то Тбилиси и присоединится к Североатлантическому альянсу, то это, с одной стороны, даст Грузии возможность укрепить границы. Однако с другой — страна окажется в милитаризованной зоне между Западом и Россией. «Ситуация будет накалена до предела. Членство Грузии в НАТО только осложнит отношения между Тбилиси и Москвой на многие годы, если не десятилетия», — пояснил политолог.

«Лепестки лилии» в Грузии

Эксперт уверен, что также вряд ли необходимую поддержку у населения получит идея о возможном размещении американской военной базы на территории Грузии.

В конце августа 2019 года министр обороны Грузии Леван Изория сообщил, что в скором времени может быть подписан новый договор о сотрудничестве в оборонной сфере сроком на три года, в котором будут оговорены условия пребывания в стране иностранного контингента.

Изначально считалось, что военное соглашение может быть подписано лишь в конце этого года, однако потом было решено ускорить этот процесс. Впрочем, против размещения в стране американской военной базы активно выступает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она предложила не предпринимать шаги, которые «будут расценены как провокация», а также вызовут негативную реакцию как Москвы, так и различных террористических движений, довольно активных на Кавказе.

Главу оборонного ведомства такая реакция грузинского лидера, впрочем, не смутила, и он продолжил призывать грузин поддержать эту инициативу. Детали нового военного соглашения с США пока не раскрываются, где именно могут находиться пункты совместной безопасности, тоже не ясно.

армия Десантники армии США Фото: Global Look Press/U.S. Army

В СМИ просочились сообщения лишь о возможном названии американской базы — «Лепестки лилии», однако больше никакой информации не приводится. При этом, если пункты безопасности все-таки откроют, в них будет минимальное число сотрудников-американцев, поскольку военные США не собираются участвовать совместно с грузинам в каких-либо совместных операциях.