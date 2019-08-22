Грузинский плацдарм: Тбилиси и США заключают большой военный договор
Грузия и США в ближайшие дни подпишут договор о сотрудничестве в военной сфере. Документ рассчитан на три года. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория. «Известия» разбирались в том, что изменится в отношениях Тбилиси и Вашингтона.
Базы на лепестке
Министр обороны Грузии Леван Изория анонсировал подписание нового военного договора. «В последующие годы мы в Грузии принципиально продолжим ту успешную политику, которую осуществляют США вместе с оборонным ведомством, что в первую очередь служит усилению наших оборонительных возможностей», — сказал глава грузинского ведомства.
Подробности нового документа пока неизвестны. Ряд грузинских аналитиков считают, что в соглашении будет прописано создание пунктов совместной безопасности (Cooperative Security Locations). Это пункты с запасами материально-технического обеспечения и минимальным количеством военного персонала США или без него. Такие пункты называют «базы на лепестке лилии». Они позволяют организовать присутствие на территории другого государства и при необходимости моментально развернуть ударные и логистические опорные плацдармы армии.
Министр обороны Грузии Леван Изория на открытии международных военных учений «Достойный партнер – 2018» под эгидой НАТО в Грузии
В течение нынешнего года в Грузии не раз обсуждались вопросы военного сотрудничества. Так, в мае президент страны Саломе Зурабишвили выступила против создания полноценной американской военной базы. «Нам не нужно предпринимать шаги, которые могут быть расценены как провокации, и я не думаю, что США готовы к размещению здесь военной базы, которая, вероятно, вызовет реакцию как со стороны России, так и со стороны террористических движений, которые очень активны в этом регионе», — отметила она. Несогласие с ней выразил министр обороны. «В перспективе я буду только приветствовать существование в Грузии американских военных баз», — подчеркнул Леван Изория.
Высокие отношения
Военное сотрудничество Грузии и США насчитывает несколько десятилетий. Сразу после получения кавказской республикой независимости Вашингтон взялся за подготовку антитеррористического спецподразделения «Омега». Оснащение отряда численностью 51 человек стоило американскому бюджету несколько миллионов долларов. США также планировали подготовку грузинского аналога американских «морских котиков». Отряд должен был насчитывать 25 человек, но идея провалилась.
В 2002–2004 годах США осуществили программу «Обучение и оснащение», в рамках которой американские военные инструкторы обучили четыре батальона грузинской армии, подготовили и вооружили свыше 2 тыс. грузинских военнослужащих. Для этой программы США выделили $60 млн. На эти средства был также обустроен тренировочный центр в окрестностях Тбилиси.
Грузинские солдаты во время построения в базовом лагере «Дельта», Аль-Кут, Ирак
В 2005–2007 годах США реализовали программу «Обеспечение стабильности операций». Американские инструкторы подготовили 3 тыс. грузинских солдат для участия в миротворческих операциях в Ираке. В результате с 2007 по 2008 год в Ираке была расквартирована бригада грузинской армии в составе 2 тыс. человек.
Накануне вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году объемы американской помощи стали еще более значительными. В грузинский порт Поти доставили 60 единиц современной американской бронетехники. Значительно вырос военный бюджет Грузии. В 2003 году он составлял $30 млн, а в 2008 году достиг $1 млрд. Всё это грузинской армии, впрочем, не помогло.
Инструктор армии США показывает приемы самообороны офицерам береговой охраны Грузии
В данный момент в грузинских силовых ведомствах работают американские советники, а представители командного состава грузинской армии командируются в США на обучение. Продолжаются поставки вооружения. В 2018 году Грузия получила от США 410 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 72 командно-пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока. Сумма сделки, по неофициальным данным, составила $75 млн.
В том же 2018 году в состав береговой охраны Грузии вошли два патрульных катера, спущенных на воду еще в конце 1980-х — начале 1990-х. В течение 2017–2018 годов грузинская армия полностью отказалась от автоматов и пулеметов Калашникова, приняв на вооружение всех своих подразделений американскую полуавтоматическую винтовку М4 и пулеметы M-240.
Введенные в состав береговой охраны Грузии под новыми названиями бывшие сторожевые катера береговой охраны США в порту Поти
Отдельно Грузия развивает сотрудничество с НАТО. В 2004 году Грузия стала первой страной, согласовавшей Индивидуальный план партнерства с альянсом. В том же году страна отправила свой военный контингент в Афганистан. Территория страны использовалась силами альянса в качестве перевалочной базы для снабжения международной группировки в Афганистане. В 2008 году 77% грузин на референдуме высказались за присоединение их страны к альянсу. В 2015 году в стране открылся учебный центр НАТО. В мае этого года премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что его страна вступит в НАТО к 2021 году.
Опорная точка в Закавказье
Политолог, эксперт по Кавказу Артур Атаев говорит «Известиям», что взаимодействие США и Грузии становится всё более тесным. «Например, в маневрах «Достойный партнер» принимают участие представители 12 стран НАТО. Сами маневры проводятся, кстати, всего в полутора километрах от границы с Южной Осетией. Больше половины участников учений в 2017 и 2018 годах — американские военнослужащие. Учения посещали начальник штаба американской армии Марк Майли, бригадный генерал Тимоти Догерти, командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Присутствие таких людей говорит о высокой значимости Грузии для Вашингтона», — отмечает эксперт.
Он добавляет, что важным фактором взаимодействия является строительство глубоководного военного порта Анаклия. Одновременно на базе Вазиани строится современная взлетно-посадочная полоса, способная принимать самые крупные американские самолеты.
Совместные военные учения стран — членов и партнеров НАТО «Достойный партнер» в Грузии
«Происходит превращение Грузии в сателлита США. Тбилиси становится опорной точкой Вашингтона в Закавказье», — резюмирует Атаев. По его словам, формального решения о вступлении Грузии в НАТО нет, но фактически страну уже можно назвать членом альянса.
Впрочем, в таком промежуточном состоянии страна может задержаться на долгие годы. Для вступления в НАТО необходимо решение территориальных споров, а у Тбилиси их сразу два — относительно принадлежности Абхазии и Южной Осетии. В таких условиях на полноправное членство в альянсе рассчитывать не приходится.