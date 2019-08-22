Грузинский плацдарм: Тбилиси и США заключают большой военный договор

Грузия и США в ближайшие дни подпишут договор о сотрудничестве в военной сфере. Документ рассчитан на три года. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория. «Известия» разбирались в том, что изменится в отношениях Тбилиси и Вашингтона.

Базы на лепестке

Министр обороны Грузии Леван Изория анонсировал подписание нового военного договора. «В последующие годы мы в Грузии принципиально продолжим ту успешную политику, которую осуществляют США вместе с оборонным ведомством, что в первую очередь служит усилению наших оборонительных возможностей», — сказал глава грузинского ведомства.

Подробности нового документа пока неизвестны. Ряд грузинских аналитиков считают, что в соглашении будет прописано создание пунктов совместной безопасности (Cooperative Security Locations). Это пункты с запасами материально-технического обеспечения и минимальным количеством военного персонала США или без него. Такие пункты называют «базы на лепестке лилии». Они позволяют организовать присутствие на территории другого государства и при необходимости моментально развернуть ударные и логистические опорные плацдармы армии.

Грузия_1 Министр обороны Грузии Леван Изория на открытии международных военных учений «Достойный партнер – 2018» под эгидой НАТО в Грузии Фото: РИА Новости/Денис Асланов

В течение нынешнего года в Грузии не раз обсуждались вопросы военного сотрудничества. Так, в мае президент страны Саломе Зурабишвили выступила против создания полноценной американской военной базы. «Нам не нужно предпринимать шаги, которые могут быть расценены как провокации, и я не думаю, что США готовы к размещению здесь военной базы, которая, вероятно, вызовет реакцию как со стороны России, так и со стороны террористических движений, которые очень активны в этом регионе», — отметила она. Несогласие с ней выразил министр обороны. «В перспективе я буду только приветствовать существование в Грузии американских военных баз», — подчеркнул Леван Изория.

Высокие отношения

Военное сотрудничество Грузии и США насчитывает несколько десятилетий. Сразу после получения кавказской республикой независимости Вашингтон взялся за подготовку антитеррористического спецподразделения «Омега» . Оснащение отряда численностью 51 человек стоило американскому бюджету несколько миллионов долларов. США также планировали подготовку грузинского аналога американских «морских котиков». Отряд должен был насчитывать 25 человек, но идея провалилась .

В 2002–2004 годах США осуществили программу «Обучение и оснащение», в рамках которой американские военные инструкторы обучили четыре батальона грузинской армии, подготовили и вооружили свыше 2 тыс. грузинских военнослужащих . Для этой программы США выделили $60 млн. На эти средства был также обустроен тренировочный центр в окрестностях Тбилиси.

Грузия_3 Грузинские солдаты во время построения в базовом лагере «Дельта», Аль-Кут, Ирак Фото: REUTERS/Jaafer Abed

В 2005–2007 годах США реализовали программу «Обеспечение стабильности операций». Американские инструкторы подготовили 3 тыс. грузинских солдат для участия в миротворческих операциях в Ираке . В результате с 2007 по 2008 год в Ираке была расквартирована бригада грузинской армии в составе 2 тыс. человек.

Накануне вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году объемы американской помощи стали еще более значительными. В грузинский порт Поти доставили 60 единиц современной американской бронетехники. Значительно вырос военный бюджет Грузии. В 2003 году он составлял $30 млн, а в 2008 году достиг $1 млрд. Всё это грузинской армии, впрочем, не помогло.

Грузия_5 Инструктор армии США показывает приемы самообороны офицерам береговой охраны Грузии Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

В данный момент в грузинских силовых ведомствах работают американские советники, а представители командного состава грузинской армии командируются в США на обучение . Продолжаются поставки вооружения. В 2018 году Грузия получила от США 410 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 72 командно-пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока. Сумма сделки, по неофициальным данным, составила $75 млн.

В том же 2018 году в состав береговой охраны Грузии вошли два патрульных катера, спущенных на воду еще в конце 1980-х — начале 1990-х. В течение 2017–2018 годов грузинская армия полностью отказалась от автоматов и пулеметов Калашникова, приняв на вооружение всех своих подразделений американскую полуавтоматическую винтовку М4 и пулеметы M-240.

Грузия_2 Введенные в состав береговой охраны Грузии под новыми названиями бывшие сторожевые катера береговой охраны США в порту Поти Фото: МВД Грузии

Отдельно Грузия развивает сотрудничество с НАТО. В 2004 году Грузия стала первой страной, согласовавшей Индивидуальный план партнерства с альянсом. В том же году страна отправила свой военный контингент в Афганистан. Территория страны использовалась силами альянса в качестве перевалочной базы для снабжения международной группировки в Афганистане. В 2008 году 77% грузин на референдуме высказались за присоединение их страны к альянсу. В 2015 году в стране открылся учебный центр НАТО. В мае этого года премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что его страна вступит в НАТО к 2021 году.

Опорная точка в Закавказье

Политолог, эксперт по Кавказу Артур Атаев говорит «Известиям», что взаимодействие США и Грузии становится всё более тесным. «Например, в маневрах «Достойный партнер» принимают участие представители 12 стран НАТО. Сами маневры проводятся, кстати, всего в полутора километрах от границы с Южной Осетией. Больше половины участников учений в 2017 и 2018 годах — американские военнослужащие. Учения посещали начальник штаба американской армии Марк Майли, бригадный генерал Тимоти Догерти, командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Присутствие таких людей говорит о высокой значимости Грузии для Вашингтона », — отмечает эксперт.

Он добавляет, что важным фактором взаимодействия является строительство глубоководного военного порта Анаклия. Одновременно на базе Вазиани строится современная взлетно-посадочная полоса, способная принимать самые крупные американские самолеты.

Грузия_4 Совместные военные учения стран — членов и партнеров НАТО «Достойный партнер» в Грузии Фото: TASS/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

«Происходит превращение Грузии в сателлита США. Тбилиси становится опорной точкой Вашингтона в Закавказье», — резюмирует Атаев. По его словам, формального решения о вступлении Грузии в НАТО нет, но фактически страну уже можно назвать членом альянса.