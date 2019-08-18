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В Грузии пожалели о выходе из СНГ

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Покинув Содружество Независимых Государств (СНГ), Грузия допустила ошибку. Такого мнения придерживается экс-глава правительства страны, лидер партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

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По ее словам, от выхода из организации Грузия не получила никакой выгоды, а членство в ней не ущемляло суверенитета страны.

«Это был лишь политический шаг, который показал, что вот, мы вышли из сферы, где Россия является доминантом. <…> В политике такие решения ничего хорошего не приносят. Что касается вреда, это была арена переговорного процесса, это давало возможность встречаться с российскими коллегами, коллегами бывших других государств СНГ», — цитирует ее «РИА Новости».

Политик уверена, что площадку СНГ нужно было максимально использовать в своих целях, чтобы «озвучить все проблемы, которые нас беспокоят, и искать в лидерах СНГ поддержку и понимание».

Грузия официально вышла из СНГ 18 августа 2009 года. Это стало ответом на действия России в грузино-осетинском конфликте, который разгорелся в августе 2008 года. Тогда грузинские войска обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал и попытались установить контроль над регионом. Россия ввела в Южную Осетию войска и вытеснила грузинских военных. Впоследствии Москва признала суверенитет данной территории.

14 августа Бурджанадзе обвинили грузинские власти в значительном занижении данных о финансовых потерях от сокращения турпотока из России.

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