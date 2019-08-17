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Бывший гендиректор «Рустави 2» основал новый телеканал

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Фото: flickr.com/OSCE Parliamentary Assembly
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Бывший гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия объявил о запуске нового телеканала «Мтавари архи». Об этом 17 августа он написал на своей странице в Facebook.

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«Владельцем контрольного пакета акций являюсь я, ваш покорный слуга. Эта композиция долей является временной и условной. Очень скоро вы узнаете об инвесторах, здании, частоте и, я очень надеюсь, о счете», — говорится в сообщении.

Гварамия призвал подписчиков помочь его проекту и осуществить «инвестицию в западное и демократическое будущее Грузии», перечислив на счет компании «хоть один лари».

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» 18 июля после скандала, разгоревшегося из-за выходки ведущего программы «P.S.» Георгия Габунии — журналист нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Поступок Габунии возмутил российскую и грузинскую общественность, у здания вещателя неоднократно проходили митинги с требованием уволить Габунию и Гварамию. Поведение журналиста осудили премьер и президент Грузии. Однако Гварамия лишь отстранил Габунию от работы на два месяца, а после заявил, что готов мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые в Россию.

Позднее акционеры телекомпании обвинили Гварамию в умышленном нанесении ущерба на сумму более 6 млн лари (более $2 млн). 9 августа генпрокуратура Грузии предъявила ему обвинения, а 11 августа суд отпустил Гварамию под залог 40 тыс. лари (около $14 тыс.), который тот отказался выплачивать.

На пост гендиректора «Рустави 2» был назначен Паата Салия. После вступления в должность он заявил, что финансовое положение компании оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.

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