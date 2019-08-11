Экс-гендиректора «Рустави 2» отпустили под залог

Бывший гендиректор грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2» Ники Гварамия, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, был отпущен Тбилисским городским судом под залог 40 тыс. лари (около $14 тыс.). Трансляцию заседания суда в Тбилиси вел сам телеканал.

«Срок выплаты залога определить 30 днями», — сказал судья Георгий Каретишвили.

В свою очередь, Гварамия заявил, что платить залог не собирается.

Гварамию обвиняют в умышленном нанесении денежного ущерба телеканалу в размере более 6 млн лари (более $2 млн).

18 июля Гварамию уволили с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2».

Скандал вокруг телеканала «Рустави 2» разгорелся, после того как 7 июля ведущий программы «P.S.» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Его выходка возмутила российскую и грузинскую общественность, у здания вещателя прошли митинги с требованием уволить Габунию и руководство канала. Поведение журналиста осудили премьер и президент Грузии. Однако руководство только отстранило журналиста от работы на два месяца.

После этого гендиректор «Рустави 2» Николоз Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые в Россию. Его слова оскорбили грузинских виноделов, которые также устроили акцию протеста.