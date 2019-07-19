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Экс-глава минобороны Грузии заявил о своих правах на канал «Рустави 2»

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Фото: ТАСС/Александр Климчук
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Экс-глава грузинского министерства обороны, лидер партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили заявил о своих правах на телекомпанию «Рустави 2». Как сообщает в пятницу, 19 июля, «Интерфакс», Окруашвили в 2004 году приобрел 100% акций компании и переоформил их на свое доверенное лицо Кибара Халваши.

«Всё было документально официально оформлено с подписями Халваши и Окруашвили. Данное соглашение было оформлено в Берлине», — цитирует информагентство адвоката Анну Рехвиашвили. При этом, по ее словам, Халваши отрицает существование таких документов, хотя их подлинность подтвердили три экспертизы.

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Адвокат сообщила, что иск Окруашвили будет передан в суд на следующей неделе. В нем экс-министр, считающий себя единоличным владельцем телекомпании, требует наложить арест на акции «Рустави 2», оформленные на Халваши.

Скандал вокруг телеканала «Рустави 2» разгорелся после того, как 7 июля ведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Выходка журналиста возмутила российскую и грузинскую общественность, у здания вещателя прошли митинги с требованием уволить Габунию и руководство канала. Поведение журналиста осудили премьер и президент Грузии. В Кремле оскорбления в адрес Путина, прозвучавшие в эфире телеканала, назвали позором для всей Грузии.

18 июля был уволен гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия. Освободившуюся должность занял Паата Салия.

В тот же день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что «Рустави 2» принадлежит Кибару Халваши. Бизнесмен утверждал, что ему пришлось за бесценок отдать свои акции под давлением властей во главе с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

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