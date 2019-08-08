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Месяц, вай: перелёты в Грузию подорожали почти в полтора раза

В рейтинге популярности у наших туристов страна «съехала» с третьего на 20-е место
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Месяц, вай: перелёты в Грузию подорожали почти в полтора раза
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2019-08-07 15:31:15
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Авиаперелёты из России в Грузию подорожали на 31-55% после введения запрета на прямое авиасообщение, который начал действовать ровно месяц назад. Об этом «Известиям» рассказали в сервисах по заказу билетов. При этом спрос рухнул –– у некоторых агрегаторов количество запросов на это направление сократилось в два-четыре раза. Хотя у россиян осталась возможность долететь в Тбилиси, Батуми и Кутаиси с пересадкой, наши путешественники не спешат ею пользоваться. По данным Туту.ру, Грузия уже опустилась с третьего места в топ-10 самых популярных направлений у самостоятельных туристов на 20-ю строчку.

Цены подросли на запретах

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После введения запрета на прямые перелёты основными пунктами транзита стали Баку, Стамбул, Ереван и Минск. Как сообщили «Известиям» в Aviasales, средний чек на рейсы с пересадкой увеличился на 35% — до 16,6 тыс. рублей в обе стороны.

По данным Biletix, в период с 8 по 31 июля перелёт в Грузию и обратно, в сравнении с аналогичными числами июня, вырос в цене в среднем на 36%. А если сравнивать с прошлогодними показателями на эти же даты, увеличение среднего чека составило 72% –– 22 466 против 13 054 рублей.

Билеты, купленные через Туту.ру, после введения запрета подорожали в среднем на 55%, сообщила «Известиям» официальный представитель сервиса Наталья Анисимова. В данном случае сравнивались цены на билеты из России в Грузию, приобретенные в июне и июле 2019-го с вылетом в следующем месяце.

Кутаиси
табло в аэропорту
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В momondo зафиксировали рост средней стоимости перелёта «туда-обратно» на грузинском направлении на 31%, до 24 200 рублей. При этом в Kupibilet отметили, что цены резко пошли вверх сразу после того, как в СМИ появились новости о введении ограничений. Если до объявления о прекращении с 8 июля прямого авиасообщения между РФ и Грузией средняя стоимость билета в одну сторону составляла 8 200 рублей, то после этого она за считанные часы взлетела на 11%, до 9150 рублей.

Пиковый рост, по данным сервиса, пришёлся на период с 5 по 8 июля.

–– В эти дни билеты на прямые рейсы раскупались за 10-11 тыс. рублей в одну сторону. Пассажиры приобретали их, пользуясь последними возможностями улететь без пересадки, –– сказал «Известиям» пресс-секретарь Kupibilet Андрей Мальцев.

Корректировка цены, по его словам, в большей степени обусловлена так называемым роутингом, так как в связи с пересадками изменилось расстояние перелёта до Тбилиси.

Сейчас, по данным сервиса, больше всего доступных билетов в Грузию через Баку (34%), Ереван (24%), Минск (15%), Стамбул (14%) и Нур-Султан (12%). Также добраться в грузинские города авиатранспортом можно через Ригу и Алма-Ату (менее 1% билетов).

Дешевле всего, по данным сервиса Aviasales, обходится перелёт в Грузию с пересадкой в Стамбуле — цена билетов «туда-обратно» начинается от 15 тыс. рублей, за ним следует маршрут через Баку –– от 16,5 тыс. рублей. Дороже всего — через Ригу или Минск — от 18,5 тыс. рублей.

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Спрос отстал от предложения

Путешественники совсем не отказываются от поездок в Грузию и продолжают летать в Тбилиси, Батуми и Кутаиси с пересадками, сказал представитель Aviasales Янис Дзенис. Но спрос на этом направлении с момента введения запрета на прямые перелеты существенно снизился — на 83%, добавил он.

По данным Biletix, с 8 по 31 июля продажи упали на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

–– В прошлом году мы фиксировали активные продажи авиабилетов в Грузию из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Омска и других крупных городов. Сейчас бронирования идут только из Москвы и Петербурга, –– добавил представитель сервиса.

Кутаиси
Вид на центр города Тбилиси

Вид на центр города Тбилиси

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В августе прошлого года Грузия, по данным Туту.ру, была на третьем месте в топ-10 самых популярных стран у самостоятельных туристов (путешествуют не по путёвкам). В этом году страна опустилась на 20-ю строчку. Спрос, по расчётам компании, упал в четыре раза, поскольку далеко не все туристы готовы лететь с пересадками, добавил представитель сервиса.

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По словам аналитика Kupibilet.ru Анастасии Денисовой, в июне на этом направлении чаще всего покупали билеты у российских перевозчиков и «Грузинских авиалиний», а теперь фиксируется значительный прирост продаж билетов «Азербайджанских авиалиний» и «Белавиа».

Она также отметила, что на направлении Москва-Тбилиси единственной новой компанией стала Armenia, которая сегодня является «оперирующим перевозчиком» для рейсов «Грузинских авиалиний» из Москвы в Тбилиси. Сотрудничество с ней –– способ для грузинской компании не потерять долю рынка на этом направлении.

Оценка потерь

За июль Грузия, согласно данным Национальной администрации туризма (НАТ) республики, уже потеряла $44 млн из-за сокращения потока российских туристов. Ранее руководитель НАТ Мариам Квривишвили говорила, что потери могут быть ещё больше –– на этот год планировался двузначный рост турсектора.

Потери несут и российские туроператоры –– глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в конце июля оценил их примерно в 150 млн рублей.

— Это летний сезон, поэтому пострадал как экскурсионный и культурный, так и пляжный туризм –– курорты Батуми, –– сказал «Известиям» советник главы Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. –– Но оценить потери можно только примерно, поскольку есть прямые убытки, а есть недополученная выгода.

Кутаиси
самолет во время посадки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Вместе с тем, он подчеркнул, что около 70% туристов не требовали возврата денег, а перебронировали туры в другие страны либо на российские курорты.

Прямые перелеты из РФ в Грузию до 8 июля осуществляли шесть российских перевозчиков –– «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings и Smartavia. Их потери, по предварительным оценкам Минтранса, составили порядка 3 млрд рублей. Российские власти обещали компенсировать авиакомпаниям ущерб, но механизм и финальные суммы официально не объявлялись. В Росавиации уточняющие вопросы «Известий» переадресовали в Минтранс, а там финальную сумму не назвали. Перевозчики также не стали раскрывать размер финансовых потерь и изменение маршрутной сети.

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