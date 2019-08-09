Экс-директора «Рустави 2» обвинили в нанесении ущерба каналу

Генпрокуратура Грузии предъявила бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии обвинения в умышленном нанесении телекомпании ущерба на сумму более 6 млн лари (более $2 млн). Об этом заявил прокурор Амиран Гулуашвили, пишет ТАСС 9 августа.

«Вынесено постановление об обвинении Ники Гварамии в совершении преступления по статье 220 УК Грузии, что подразумевает использование руководящих или представительских полномочий против законных интересов организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб», — пояснил он.

Нику Гварамию уволили 18 июля, пост гендиректора телеканала занял Паата Салия. После вступления в должность он заявил, что финансовое положение компании оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.

Скандал вокруг телеканала «Рустави 2» разгорелся в начале июля после того, как ведущий программы «P.S.» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Выходка журналиста возмутила российскую и грузинскую общественность, в том числе премьера и президента Грузии. У здания вещателя прошли митинги с требованием уволить Габунию и руководство канала. Однако Габунию лишь временно отстранили от работы.

После инцидента Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые из Грузии в Россию. Его слова оскорбили грузинских виноделов, они устроили еще одну акцию протеста. Акционер Нино Нижарадзе заподозрила Гварамию в желании обанкротить компанию и пообещала добиться его увольнения. Отстранить Гварамию от обязанностей грозился и грузинский бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого передали телеканал.