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Телеведущий Габуния продолжит работу на «Рустави 2» после смены гендиректора

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Фото: youtube.com
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Новый гендиректор телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил, что журналист Георгий Габуния, которого отстранили от работы на два месяца после его нецензурных высказываний в адрес президента России Владимира Путина, сможет вернуться к выполнению своих служебных обязанностей по истечении срока взыскания. Об этом 20 июля сообщает «Интерфакс».

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«По истечении взыскания, наложенного на Габуния советом саморегуляции телеканала, он сможет продолжить свою обычную деятельность», — отметил Салия в ходе встречи с коллективом телеканала.

Он также рассказал сотрудникам, что финансовое положение телекомпании оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.

18 июля Нику Гварамию уволили с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Новым гендиректором телеканала стал Паата Салия. Соответствующую кадровую перестановку утвердил Гражданский реестр минюста Грузии. Решение было принято на партнерском заседании телекомпании.

Ранее в тот же день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что «Рустави 2» принадлежит бизнесмену Кибару Халваши. Он утверждал, что ему пришлось за бесценок отдать свои акции под давлением властей во главе с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Скандал вокруг телеканала «Рустави 2» разгорелся после того, как 7 июля ведущий программы «P.S.» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Его выходка возмутила российскую и грузинскую общественность, у здания вещателя прошли митинги с требованием уволить Габунию и руководство канала. Поведение журналиста осудили премьер и президент Грузии. Однако руководство только отстранило журналиста от работы на два месяца.

После этого Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые в Россию. Его слова оскорбили грузинских виноделов, которые также устроили акцию протеста.

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