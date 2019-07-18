Грузия ответственности: РФ не отказалась от идеи отмены виз для страны

Россия по-прежнему рассматривает возможность отмены виз для граждан Грузии. Об этом «Известиям» заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин . По его словам, Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси и даже готова к переговорам в верхах, если грузинская сторона изъявит подобное желание. Дипломат также выразил надежду, что власти республики проявят здравомыслие и выполнят три условия для возобновления авиасообщения между странами. В грузинском парламенте «Известия» заверили, что осознают необходимость снижения антироссийских настроений для нормализации двусторонних отношений.

Шаг за Тбилиси

Несмотря на серьезное обострение в российско-грузинских отношениях, Москва решила не отказываться от возможности устранить визовые ограничения для граждан соседней страны. Как пояснил «Известиям» Григорий Карасин, чтобы это произошло, Грузия должна совершить определенные действия и показать свою заинтересованность.

— Вопрос отмены визового режима с Грузией находился и находится в поле зрения политического руководства России. Думаю, что реальные шаги Тбилиси, направленные на нормализацию отношений с нашей страной, могут вернуть его в двустороннюю повестку дня , — сказал замглавы МИД РФ.

Если снятие визовых барьеров для грузин должно в первую очередь волновать руководство закавказской республики, то восстановление конструктивных отношений в целом отвечает интересам обеих стран. Сейчас фактически действует единственный канал прямого общения между Москвой и Тбилиси — формат «Карасин-Абашидзе», запущенный по инициативе руководителей двух стран в 2012 году. Замглавы МИД РФ и спецпредставитель премьера Грузии Зураб Абашидзе встречаются не реже трех раз в год и занимаются в основном экономической двусторонней повесткой. Тем не менее качественного прогресса можно было бы достичь расширив переговорные механизмы, включая организацию встречи на высшем уровне.

— Россия всегда открыта к любым прямым переговорам, включая встречу в верхах. К сожалению, с грузинской стороны серьезной готовности к этому не наблюдается. Последние события обнажили это . Если бы не стремление грузинских политиков, не говоря уже о радикалах, всё время концентрироваться на разъединяющих нас проблемах, мы могли бы реально продвигаться вперед и готовить встречи любого уровня, — заверил «Известия» Григорий Карасин.

И хотя за последние семь лет экономические и гуманитарные связи между двумя странами активно развивались – число российских туристов в Грузии год от года било рекорды, а товарооборот стабильно рос, развитие сотрудничества сильно тормозило отсутствие дипломатических отношений. Несмотря на некоторую абсурдность сложившейся ситуации, Тбилиси отказывается по существу рассматривать данную проблему.

— Дипломатические отношения были разорваны в сентябре 2008 года по инициативе Михаила Саакашвили после неудавшейся агрессии против Южной Осетии. Для их восстановления Тбилиси выдвигает заведомо неприемлемое условие отзыва нашего признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Таковы существующие реалии, — подчеркнул дипломат.

Летные условия

Между тем всплеск антироссийских настроений, начавшийся в Грузии 20 июня после визита в страну депутатов из РФ, вылился в массовые протесты. При этом лозунгами дело не закончилось. На одном из крупнейших телеканалов страны «Рустави-2» в программе «P.S.» из уст ведущего Георгия Габунии прозвучали нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина. И хотя после этого Госдума тут же взялась за разработку санкций, сам президент РФ счел введение экономических мер из-за «каких‑то подонков» нецелесообразным. К тому же власти Грузии осудили брань в эфире телеканала.

Еще до этого, когда грузинскую столицу только-только заполонили антироссийские лозунги, Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля авиаперевозки в эту страну. Данное решение Москва объяснила беспокойством за безопасность россиян в закавказской республике. Тем не менее, как заверил «Известия» Григорий Карасин, запрет «носит временный характер», а для его отмены Тбилиси должен выполнить три условия.

— Условия четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан. Это вполне обоснованная и адекватная реакция. Хотелось бы верить, что здравый смысл в Тбилиси восторжествует. Со своей стороны, Россия по-прежнему настроена на нормализацию двусторонних отношений, что в полной мере отвечает интересам обоих наших народов, — подытожил замглавы МИД РФ.

Тем временем в Москву прибыла группа депутатов парламента от партии «Альянс патриотов Грузии» на переговоры с российскими коллегами. Глава делегации Георгий Ломия рассказал «Известиям», что на встрече обсуждались возможные действия, которые помогли бы снизить накал в отношениях и перейти к их нормализации . Грузинский парламентарий выразил уверенность, что как только в Тбилиси стихнут русофобские настроения, позитивные шаги со стороны России не заставят себя ждать.

— Только после этого начнется нормализация. Должно возобновиться авиасообщение. Кроме того, думаю, произойдет отмена визового режима. Это случится не завтра и не послезавтра, но и не через годы. Главное, чтобы у нас сошли на нет русофобские настроения . С российскими коллегами мы пришли к выводу, что в любом случае диалог безальтернативен, — отметил Георгий Ломия.

Между тем официальный Тбилиси не спешит идти навстречу. Хотя грузинское руководство и общественность дружно осудили «Рустави-2» за оскорбления в адрес Владимира Путина, решать вопрос снижения антироссийских настроений в столице никто не торопится. Президент Саломе Зурабишвили, заявив о том, что будет «первой, кто призовет к деэскалации», и выразив надежду, что туристы из РФ «однажды вернутся», призналась: Тбилиси не собирается форсировать события в вопросе нормализации отношений с Москвой. По ее словам, стоит «подождать и посмотреть, какова реальность».