Нелетное бремя: авиасообщение с Грузией не восстановят в течение года

Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин . По его словам, в закавказскую республику продолжают приезжать граждане РФ наземным транспортом и через третьи страны. Предпосылок для восстановления авиасообщения между государствами сейчас по-прежнему нет и не предвидится в ближайшее время, добавил он. Тем временем, как рассказали «Известиям» собеседники в дипломатических кругах, перелеты между Россией и Грузией будут запрещены как минимум до парламентских выборов в этой стране в октябре 2020 года , если ситуация кардинально не поменяется.

Пролетели мимо

Временный запрет на авиасообщение между Россией и Грузией, введенный с 8 июля указом президента РФ Владимира Путина из-за всплеска антироссийских настроений, резко обвалил туристический поток в закавказскую республику. Как рассказал «Известиям» Юрий Барзыкин, пока поводов для возобновления полетов на горизонте не наблюдается, а значит, грузинская туристическая отрасль продолжит ощущать острую нехватку в гостях из России. Только в июле, по словам премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, сфера туризма потеряла до $60 млн из-за прекращения прямого авиасообщения.

Г-3 Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways Фото: commons.wikimedia.org/Konstantin Nikiforov

— К концу года, полагаю, будут конкретные цифры: но как минимум на 70% турпоток из России в Грузию снизился. Почти все, кто летели туда самолетами, прекратили посещать эту страну. Кроме того, не продаются комплексные туры. Естественно, те, кто самостоятельно организовывали свои поездки, могут попасть в Грузию через наземные пункты пропуска (Верхний Ларс. — «Известия») либо через третьи страны. Но это значительно сложнее, хлопотней, не говоря уже о рисках, — сказал «Известиям» вице-президент РСТ.

По его словам, говорить о восстановлении авиасообщения пока рано, поскольку в данном вопросе всё зависит от Тбилиси.

— Было четко и ясно сказано, что всё в руках принимающей стороны. А в такой ситуации, которая там сейчас наблюдается, риски для россиян, безусловно, повышенные. Никаких предпосылок для восстановления авиасообщения пока нет , — добавил Юрий Барзыкин.

До следующего года

Вполне вероятно, что самолетов из России Грузии придется ждать больше года, подчеркнул в беседе с «Известиями» источник в дипломатических кругах . По его словам, нынешние власти в Тбилиси фактически проигнорировали требования Москвы обеспечить безопасность для путешественников из РФ, а всплеск антироссийских настроений так и не был потушен.

Г-4 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Ситуация в стране не благоприятствует тому, чтобы российские туристы там сейчас находились. Россия обозначила условия возобновления полетов — прекращение русофобской политики и риторики, в том числе со стороны властей Грузии . Подвижек в этом вопросе не наблюдается, поэтому как минимум в течение года авиасообщение не будет восстановлено. А скорее всего, этого не произойдет до парламентских выборов (намечены на октябрь 2020 года. — «Известия»). На государственном уровне должна быть прекращена антироссийская политика. Без этого мы не можем рекомендовать россиянам посещать Грузию, а главное — быть спокойными за наших граждан в этой стране, — заверил «Известия» источник.

Власть затаилась

По мнению другого собеседника в дипкругах, после инцидента с выступлением в парламенте Грузии депутата Госдумы Сергея Гаврилова, приглашенного на Межпарламентскую ассамблею православия в Тбилиси, руководство республики лишь подлило масла в огонь.

— Президент Грузии Саломе Зурабишвили своими словами о том инциденте не только не прекратила никому не нужный конфликт, но и, по сути, дала новый повод для конфронтации, — сказал «Известиям» источник.

Кроме того, история с выступлением журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире нецензурно обругал президента РФ Владимира Путина, еще больше усугубила ситуацию. Тогда власти в Тбилиси лишь сделали вид, что осудили ведущего, решив не приносить личных извинений.

Г-2 Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2», причиной которой послужила высказанная в адрес Владимира Путина нецензурная речь ведущего канала Георгия Габунии, Тбилиси, 8 июля 2019 года Фото: РИА Новости/Стрингер

«Президент Грузии безоговорочно осуждает разжигание ненависти, словесную агрессию, оскорбления и провокационные заявления, сделанные сегодня на «Рустави 2». Они идут вразрез со всеми грузинскими традициями, служат лишь для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе», — было написано в заявлении Саломе Зурабишвили на ее странице в Twitter.

Таким образом, хотя официальный Тбилиси и осудил выходку на «Рустави 2», проблемой антироссийских настроений в стране власти пока решили не заниматься . Та же президент Грузии, выразив надежду, что туристы из РФ «однажды вернутся», призналась: форсировать события руководство республики не собирается. По ее словам, стоит «подождать и посмотреть, какова реальность».

Как ранее заявил «Известиям» депутат парламента страны от партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия, как только официальный Тбилиси примет меры для снижения проявления русофобии на улицах, позитивные шаги со стороны Москвы не заставят себя ждать. По его мнению, помочь в нормализации отношений должен диалог между руководством двух стран, на который власти Грузии пока не идут.

Правительство республики не может быстро решить проблему русофобии в обществе, поскольку само и способствовало росту напряженности, пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Г-1 Участник протестного митинга у парламента Грузии, Тбилиси, июнь 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— С одной стороны, эти настроения возбудила оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили, а с другой — правящая элита, вместо того чтобы сразу пресечь происходящее, лишь подогрела ситуацию. Общество разогрето, и успокоить его может лишь ощущение потерь. Больно это осознавать, но только почувствовав, что случившееся отразилось на своем кармане, они, надеюсь, заставят руководство страны пойти на конкретные меры , которые позволят России сделать выводы и отменить мораторий на авиасообщение. Пока они этого делать не хотят. Видимо, несильно еще ударило, не осознали, — сказал российский парламентарий.

Всплеск антироссийских настроений, начавшийся в Грузии 20 июня после визита в страну депутатов из РФ, вылился в массовые протесты. Это и вынудило Москву принять меры в интересах безопасности россиян. Как ранее писали «Известия», перелеты из России в Грузию после приостановки прямого авиасообщения подорожали на 31–55%. И хотя по-прежнему существует возможность добраться самолетом до закавказской республики через другие страны, Грузия уже опустилась с третьего на 20-е место в списке самых популярных направлений у самостоятельных туристов из РФ.