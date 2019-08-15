Гендиректор «Рустави 2» заявил об отсутствии желающих купить телеканал

Генеральный директор грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил, что желающих приобрести выставленную на продажу из-за долгов компанию пока нет. Об этом 15 августа сообщает «РИА Новости».

«Пока никто не выражал желание. Всем известно, что условием является то, что конкурс должен быть открытым. В понедельник проходит недельный срок, следовательно, мы примем последующие решения», — заявил Салия журналистам и отметил, что вряд ли владелец компании Кибар Халваши примет решение о продлении конкурса, так как подготовка к следующему сезону должна начаться в короткие сроки. Салия не исключает, что в случае отсутствия желающих Халваши начнет искать финансовые ресурсы своими силами.

12 августа новый владелец телеканала Кибар Халваши заявил о продаже «Рустави 2», пояснив, что компания находится на грани банкротства, а его финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести ее из кризиса.

По информации Халваши, долг телекомпании составляет 70 млн лари (более $24 млн), из них 27 млн лари (более $9 млн) — долг перед государством.

11 августа сообщалось, что Тбилисский городской суд отпустил под залог бывшего гендиректора «Рустави 2» Нику Гварамию, которому ранее, 9 августа, генпрокуратура Грузии предъявила обвинения в умышленном нанесении ущерба телекомпании.

Гварамию уволили 18 июля, пост гендиректора телеканала занял Паата Салия. После вступления в должность он заявил, что финансовое положение компании оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.

Скандал вокруг «Рустави 2» разгорелся в начале июля после того, как ведущий программы «P.S.» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Выходка журналиста возмутила российскую и грузинскую общественность, в том числе премьера и президента Грузии. У здания вещателя прошли митинги с требованием уволить Габунию и руководство канала. Однако Габунию лишь временно отстранили от работы.

После инцидента Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые из Грузии в Россию. Его слова оскорбили грузинских виноделов, они устроили еще одну акцию протеста. Акционер Нино Нижарадзе заподозрила Гварамию в желании обанкротить компанию и пообещала добиться его увольнения. Отстранить Гварамию от обязанностей грозился и грузинский бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого передали телеканал.