Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала

Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже. Об этом 12 августа сообщается на сайте телеканала.

Халваши пояснил, что компания находится на грани банкротства, а его финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести «Рустави 2» из кризиса.

«Единственный, с кем я не собираюсь говорить, это Михаил Саакашвили, бывший неформальный владелец и менеджер «Рустави 2». Я решил продать «Рустави 2» через прозрачную конкуренцию тому, кто заплатит самую высокую цену», — добавил он и отметил, что из-за больших долгов конкурс должен быть завершен в течение недели.

По информации Халваши, долг телекомпании составляет 70 млн лари (более $24 млн), из них 27 млн лари (более $9 млн) — долг перед государством. Он также заявил, что бывший генеральный директор телекомпании Ника Гварамия, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями и причинении финансового ущерба «Рустави 2», начал банкротить телекомпанию сразу после того, как Халваши заявил о своих правах на нее.

11 августа сообщалось, что Тбилисский городской суд отпустил под залог Гварамию, которому ранее, 9 августа, генпрокуратура Грузии предъявила обвинения в умышленном нанесении ущерба телекомпании.

Гварамию уволили 18 июля, пост гендиректора телеканала занял Паата Салия. После вступления в должность он заявил, что финансовое положение компании оказалось гораздо хуже, чем он ожидал.

Скандал вокруг «Рустави 2» разгорелся в начале июля после того, как ведущий программы «P.S.» Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей.

Выходка журналиста возмутила российскую и грузинскую общественность, в том числе премьера и президента Грузии. У здания вещателя прошли митинги с требованием уволить Габунию и руководство канала. Однако Габунию лишь временно отстранили от работы.

После инцидента Гварамия заявил, что готов мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые из Грузии в Россию. Его слова оскорбили грузинских виноделов, они устроили еще одну акцию протеста. Акционер Нино Нижарадзе заподозрила Гварамию в желании обанкротить компанию и пообещала добиться его увольнения. Отстранить Гварамию от обязанностей грозился и грузинский бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого передали телеканал.