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Грузинский премьер рассказал о планах возродить туризм в стране

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Фото: РИА Новости/Денис Асланов
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что туризм вновь станет локомотивом экономики страны. Об этом 2 августа сообщает ТАСС.

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На брифинге до начала заседания правительства грузинский премьер заявил, что власти делают всё возможное, чтобы уменьшить ущерб в сфере туризма, вызванный ограничением на полеты со стороны Российской Федерации.

«Я уверен, что благодаря всем тем совместным мероприятиям, которые мы запланировали вместе с компаниями, работающими в этом секторе, обязательно вернем такую же растущую динамику в туристическом секторе, и туризм как был локомотивом развития экономики Грузии, так им и останется», — сказал Бахтадзе.

Помимо этого, он отметил, что в ближайшие месяцы будет сложно способствовать увеличению потока туристов и что привычные показатели посещаемости страны сильно упадут.

Ранее сообщалось, что после приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать, спровоцировав беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

С момента введения запрета россияне отменили около 80% гостиничных броней на курортах Грузии, а ущерб от сокращения турпотока из РФ на начало июля оценивался в $710 млн.

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