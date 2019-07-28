Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией

В грузинском городе Батуми проходит демонстрация в поддержку налаживания отношений с Россией. Митинг организовала партия «Альянс патриотов Грузии» 28 июля.

Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.

«Главное требование — чтобы наше руководство наконец-то увидело то, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухумом, Цхинвалом, Москвой», — цитирует лидера партии Ирму Инашвили «РИА Новости».

Депутат от партии Ада Маршания подчеркнула необходимость начать с Москвой «широкомасштабный диалог по тяжелейшим вопросам», а также инициировать разговор с Абхазией и Южной Осетией. В этих регионах в 2008 году разгорелся вооруженный конфликт, в ходе которого Москва признала независимость этих территорий.

Как уточняет ТАСС, на акцию собрались несколько десятков тысяч человек, однако из-за жаркой погоды демонстрация продлилась около получаса.

Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать и спровоцировали беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия решила приостановить авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отвергнул из уважения к грузинскому народу.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году. 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В ходе так называемой пятидневной войны погибли более тысячи человек. Российские войска защитили местных жителей и вытеснили грузинскую армию. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии.