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В Georgian Airways рассказали об убытках после запрета на полеты в РФ

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Фото: commons.wikimedia.org
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После приостановки авиасообщения между Россией и Грузией авиакомпания Georgian Airways оказалась в сложном финансовом положении и потеряла около $25 млн. Об этом говорится в сообщении перевозчика 29 июля.

«Авиакомпании пришлось вернуть порядка 80% уже реализованных билетов. Резко сократилось число желающих приобрести билеты, из-за чего авиакомпания понесла ущерб примерно в $25 млн», — приводит текст сообщения агентство ТАСС.

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Из-за «существенного удара» авиакомпании пришлось обратиться к грузинским властям с просьбой оказать финансовую поддержку, пишет «Газета.ру». В Тбилиси согласились частично компенсировать ущерб, выделив €600 тыс. ($667 тыс.) и предложив простимулировать транзитные перевозки из России в Грузию через столицу Армении — Ереван.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать и спровоцировали беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг из уважения к грузинскому народу.

С момента введения запрета россияне отменили около 80% гостиничных броней на морских курортах Грузии, а ущерб от сокращения турпотока из РФ по состоянию на начало июля оценивался в $710 млн.

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