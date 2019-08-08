Грузия и Россия подсчитали убытки от закрытия авиасообщения

Грузия потеряла третье место в топ-10 самых популярных направлений у самостоятельных туристов из-за подорожания авиаперелетов из России, свидетельствуют данные Туту.ру.

По информации билетных сервисов, стоимость авиаперелета возросла на 31-55% после введения запрета на прямое авиасообщение. При этом также рухнул и спрос несмотря на то, что россияне все равно могут долететь в Тбилиси, Батуми и Кутаиси с пересадкой.

В Грузии при оценке потерь подсчитали, что за июль из-за сокращения потока российских туристов страна потеряла порядка $44 млн. Российские туроператоры не дополучили в июле около 150 млн рублей.

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Месяц, вай: перелёты в Грузию подорожали почти в полтора раза