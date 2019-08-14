Грузинская оппозиция заявила о заниженном ущербе от потери туристов из РФ

Грузинские власти занизили данные о финансовых потерях, связанных с падением туристического потока из России, более чем в 10 раз. Об этом 13 августа в эфире НСН сообщила бывший спикер парламента республики и лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

«60 млн (долларов. — Ред.), с моей точки зрения, это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили об ущербе в десять раз больше, примерно в 700 млн (долларов. — Ред.)», — заявила Бурджанадзе. Она пояснила, что об этом свидетельствует сильное падение курса лари, когда он дошел практически до отметки 1:3 к доллару.

Перед этим замминистра экономики республики Акакий Сагирашвили рассказал, что пассажиропоток в грузинских аэропортах сократился на 10%, а 12 августа грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе оценил ущерб туристическому сектору от оттока гостей из России в сумму около $60 млн. Также в начале августа Бахтадзе пообещал, что правительство сделает всё для уменьшения ущерба в сфере туризма, вызванного ограничением на полеты со стороны Российской Федерации.

Временный запрет на полеты связан с массовыми акциями протеста, которые начались в Тбилиси 20 июня. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать, спровоцировав беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».