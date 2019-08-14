Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов после своей поездки в Грузию назвал «необъяснимым феноменом» хорошее отношение грузин к русским. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Отношение к русским — лояльное. Я не могу понять почему?! Как мне заявил таксист — зря [Михаил] Саакашвили начал войну… я прекрасно знаю, кто начинает войну, если Россия участник. На своем опыте», — отметил Сазонов.

По словам журналиста, русские туристы приезжают на пляжи в Грузии 8 августа, в годовщину начала войны, однако «их никто не гоняет».

«Они бомбили ваши города, они оккупировали часть вашей территории, неужели эти деньги от туристов могут этот факт перекрыть? Честно, для меня это необъяснимый феномен», — заключил политолог.

7 августа 2019 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность признания геноцидом событий, происходивших в августе 2008 года, в ходе которых Грузия напала на республику.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году. В августе 2008 года грузинские войска обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. Россия ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных. Многие жители республики впоследствии приняли российское гражданство. Позже РФ признала суверенитет данной территории.

Власти Грузии считают посещение этих территорий без разрешения Тбилиси незаконным.

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.