Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии

Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус. Заявление было сделано в годовщину грузинской агрессии, начавшейся 8 августа 2008 года.

«Мы призываем Российскую Федерацию отменить признание так называемой независимости оккупированных грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии», — сказала она на брифинге.

Ортагус также потребовала, чтобы Москва отвела свои войска с «оккупированных территорий Грузии» и гарантировала неприменение силы против этой страны.

Представитель Госдепа пообещала не прекращать давление, пока Россия не прекратит «оккупацию суверенных грузинских территорий», пишет «Интерфакс».

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году. 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. В ходе так называемой пятидневной войны погибли более тысячи человек. Российские войска защитили местных жителей и вытеснили грузинскую армию. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии.

28 июля в Абхазии назвали условия для начала продуктивного диалога с Грузией.