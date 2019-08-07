В Южной Осетии заявили о намерении признать геноцидом события 2008 года

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов рассказал, что в настоящее время обсуждается возможность признать геноцидом произошедшие в 2008 году события, в ходе которых Грузия напала на республику. Об этом он заявил в беседе с «РИА Новости» в среду, 7 августа.

«Многие спрашивают: геноцид — сколько должно погибнуть населения, чтобы считать это геноцидом? Для нас 500 (погибших. — Ред.) человек по количеству населения — это уже геноцид… Для такого маленького этноса, как осетины, 500 человек — это как раз и есть геноцид», — отметил он.

22 февраля Анатолий Бибилов в беседе с «Известиями» заявил о возможности переговоров с Тбилиси лишь при условии подписания Грузией меморандума о неприменении силы.

Грузинские войска в августе 2008 года обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. Россия ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных. Многие жители республики впоследствии приняли российское гражданство. Позже РФ признала суверенитет данной территории.

Власти Грузии считают посещение этих территорий без разрешения Тбилиси незаконным.

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.