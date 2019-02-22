Президент Южной Осетии назвал условие для переговоров с Грузией

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в беседе с «Известиями» заявил о возможности переговоров с Тбилиси лишь при условии подписания Грузией меморандума о неприменении силы.

«Южноосетинский народ должен быть уверен, что у грузинской стороны есть ответственность перед мировой общественностью в виде этого меморандума и что они не будут применять военную силу против народа. Пока это не будет выполнено, нам не о чем говорить, даже если мы встретимся», — пояснил лидер республики.

По словам Бибилова, Южная Осетия готова обсуждать спорные вопросы с Тбилиси как напрямую, так и через посредников. В качестве последних в республике желают видеть в первую очередь представителей России.

«У нас есть стратегический партнер, с которым мы строим отношения, свой путь развития, связанный с признанием Южной Осетии и максимальной интеграцией с Россией», — отметил президент.

Политик добавил, что отказ грузинской стороны от подписания документа даже спустя десять лет после военных действий свидетельствует о том, что руководство страны зависимо от иностранных лиц.

В 2008 году грузинские военные атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Российские войска защитили местных жителей и вытеснили нападавших. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мы готовы к прямым переговорам с Грузией»