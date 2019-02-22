«Мы готовы к прямым переговорам с Грузией»

Южная Осетия ожидает в этом году визита российского лидера Владимира Путина. Об этом «Известиям» рассказал президент республики Анатолий Бибилов. В интервью он также заявил, что готов к переговорам с новоизбранным президентом Грузии Саломе Зурабишвили, если Тбилиси подпишет меморандум о неприменении силы. Кроме того, политик отметил, что в этом году в Сирии может открыться посольство республики, а в самой Южной Осетии начнет работу сирийская дипмиссия.

— В конце прошлого года в Грузии прошли президентские выборы. Есть ли какие-нибудь положительные изменения в отношениях с соседней страной после избрания новым лидером Саломе Зурабишвили?

— Политическая ситуация от того, что там прошли выборы, — не поменяется. Пока не будет реального изменения отношения в первую очередь к Российской Федерации со стороны грузинских политиков, не будет положительных перемен и в отношениях с Южной Осетией. Уже пошел одиннадцатый год после военной агрессии, но Грузия до сих пор не готова подписать меморандум о неприменении силы. Соответственно, это говорит о том, что на руководство страны есть определенное внешнее влияние и сами себе они не принадлежат. Поэтому мы ничего нового не ожидаем и в принципе на развитие страны это особо не влияет . У нас есть стратегический партнер, с которым мы строим отношения, свой путь развития, связанный с признанием Южной Осетии и максимальной интеграцией с Россией.

Осетия Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Готовы ли вы к прямым переговорам с новоизбранным лидером Грузии?

— Всё зависит от позиции Тбилиси. Мы всегда говорили, что готовы к прямым переговорам с Грузией или через посредников. В первую очередь мы, конечно, хотим, чтобы посредником была Россия. Но в то же самое время есть главное требование с нашей стороны, которое грузинская сторона должна выполнить. Опять-таки речь идет о меморандуме о неприменении силы. Южноосетинский народ должен быть уверен, что у грузинской стороны есть ответственность перед мировой общественностью в виде этого меморандума и что они не будут применять военную силу против народа. Пока это не будет выполнено, нам не о чем говорить, даже если мы встретимся .

— В сентябре прошлого года вы заявили, что только с начала года на границе с Грузией было совершено около 400 задержаний в результате грузинских провокаций. Как в настоящий момент обстоит ситуация на границе?

— Сейчас зима, и в это время года особо не попрыгаешь возле границ, не посидишь в палатке, поэтому пока там спокойно. А те провокации, которые все-таки случаются, носят «мелкопакостный характер» . Ночью подходят к пограничному столбу и пытаются его свалить или скинуть табличку, инженерные сооружения. Понимаете, такого рода деятельность особо и не напрягает, но, конечно, создает определенные неудобства нашим пограничникам. Увы, мы прекрасно с вами понимаем, как все провокации разворачиваются на 180 градусов и представляются в западных СМИ. Но мы к этому готовы, с нашей стороны всё фиксируется.

Осетия Сотрудники миссии наблюдателей Европейского союза (EUMM) в районе грузино-осетинской границы, где проходит заседание по предотвращению и реагированию на инциденты на границе Грузии и Южной Осетии Фото: РИА Новости/Михаил Хасиев

— Планируете ли вы в этом году пригласить в Южную Осетию президента России Владимира Путина?

— Предложение посетить Республику Южную Осетию у Владимира Путина есть. Приглашение для российского президента всегда открыто. Это исходит не столько лично от меня, сколько от самого южноосетинского народа , который глубоко уважает Владимира Путина. Мы всегда готовы принять родного человека на нашей земле. Конечно, российский президент будет приглашен и на празднование одиннадцатой годовщины признания независимости республики Россией (РФ 26 августа 2008 года признала независимость Южной Осетии и Абхазии после вооруженного конфликта в регионе, спровоцированного Грузией. — «Известия»).

— В прошлом году вы участвовали в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме. Планируете посетить V ЯМЭФ, который состоится в апреле?

— Да. С полуостровом у нас сложились добрые отношения. Как только Крым вернулся в родную гавань, мы активно начали контактировать и у нас теплые отношения с руководством полуострова. На V ЯМЭФ мы и дальше будем рассматривать возможность реализации проектов, которые будут интересны и Республике Крым, и Южной Осетии. Вполне возможно, что в ходе форума будут подписаны новые конкретные соглашения. На сегодня у нас, например, существует проект, в котором участвуют крымские виноделы. Он заработал, и первые отгрузки вина, произведенного у нас, уже идут в Россию.

Осетия Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов (слева) во время встречи Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Большинство стран до сих пор не признает суверенитет Южной Осетии. Сколько, по вашему мнению, понадобится еще лет для достижения международного признания?

— Южная Осетия уже признана. От количества стран признанность не становится больше или меньше . Многие говорили, что Южную Осетию больше никто не признает, но посмотрите, Сирия это сделала в прошлом году. Вопрос признания — это цепочка. Одна страна признала, а после ее союзники тоже задумаются. Поэтому этот процесс не остановить. Сколько понадобится на это времени — пять, семь или десять лет, — это неважно. Главное, что процесс идет.

К примеру, с Сирией сейчас разрабатываем вопрос об обеспечении места для посольства в Южной Осетии и, соответственно, посольства нашей республики в САР. Эти моменты мы будем обговаривать и уже конкретно решать, как поступить. Можно ожидать открытия диппредставительств в 2019 году.

— В каких направлениях наиболее активно развивается сотрудничество с Россией?

— Взаимодействие с Россией затрагивает абсолютно все сферы. Конкретные шаги делаем по линии МВД. Фактически с конца прошлого года уже существует информационно-координационный центр, где идет сбор информации, проводятся совместные оперативные мероприятия по борьбе с организованной преступностью и криминалом в целом. И я думаю, что эффективность этой структуры мы еще увидим. Центр оснащен самым современным оборудованием, и это позволяет осуществлять сложные экспертизы, которые мы раньше не могли делать в республике. Дальше, конечно, сотрудничество по линии образования и культуры. Кооперация в военной сфере. Фактически во всех направлениях у нас очень тесное сотрудничество.

Осетия Военнослужащие во время учений на полигоне «Дзарцем» в Южной Осетии Фото: РИА Новости/Наталья Айриян

Довольно существенны экономические проекты. Сегодня мы можем сказать, что сады интенсивного урожая, которые мы проектировали, уже дают эффект. В прошлом году были собраны первые 20 т яблок. Это очень малая часть потенциала. В этом году российские бизнесмены закладывают новую площадку для яблоневых садов интенсивного типа. Одним из наиболее перспективных направлений является производство минеральной воды. По климатическим условиям Южная Осетия идеальна для производства этой продукции.

— Известно, что также МЧС России и Южной Осетии постоянно укрепляют сотрудничество. Не заинтересована ли ваша страна в появлении на своей территории гуманитарного центра, который мог бы оперативно действовать в случае чрезвычайной ситуации?

— Когда я был еще главой МЧС, мы подписали соглашение с Россией, где четко прописаны все действия, которые мы намерены делать в случае происшествия, необходимости предоставления помощи Южной Осетии или участия нашей страны в какой-то операции гуманитарного характера на территории России. Тем более буквально недавно было подписано дополнительное соглашение по применению авиации в случае необходимости для нашей республики. В принципе этот центр де-факто существует, но только на уровне тех соглашений, которые реально работают. Эффективность данных договоренностей не дает нам повода создавать дополнительный центр. Однако если будет необходимость, конечно, мы такой центр сделаем.