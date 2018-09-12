Заразительный цех: что скрывает американская лаборатория в Грузии

Бывший министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом расследовать эксперименты над людьми, которые проводятся на территории центра Лугара в Тбилиси. В распоряжение экс-чиновника попал ряд документов, которые свидетельствуют о массовой гибели пациентов лаборатории. В скором времени Гиорградзе планирует опубликовать имеющиеся у него доказательства разработки биологического оружия в стенах учреждения. Он утверждает, что эксперименты в лаборатории ведутся с момента открытия центра еще при президенте Михаиле Саакашвили и не прекращаются до сих пор. Что скрывается за стенами лаборатории неподалеку от столицы Грузии и почему американцы отказываются передать ее под юрисдикцию грузинского правительства — разбирался портал iz.ru.

Загадочные смерти

У бывшего министра госбезопасности есть все основания утверждать, что на территории страны велось умышленные опыты над населением ради научных экспериментов. В неприметном здании неподалеку от аэропорта Тбилиси, возможно, ведется разработка биологического оружия. Для своих научных изысканий американские специалисты используют территории государств-союзников.

«Мои друзья из Грузии передали мне документы, касающиеся работы так называемого Центра по исследованию общественного здоровья, построенного в пригороде Тбилиси, который функционирует с 2011 года. Деятельность лаборатории неоднократно становилась предметом журналистских расследований и политических дискуссий. Первым, кто открыто заявил о противозаконной деятельности, был американец Джеффри Сильверманн», - сказал Гиоргадзе.

Он намерен направить эти документы на экспертизу с привлечением специалистов международного уровня. Согласно данным за декабрь 2015 года, 30 человек проходили лечение в лаборатории и умерли от гепатита С. При этом 24 пациента по документам скончались в один день. Имя каждого из пациентов было скрыто, им был присвоен лабораторный номер. Никаких расследований по поводу их смерти не проводилось.

По конфиденциальным данным Минздрава Грузии все пациенты получали противовирусный препарат, разработанный американской фармацевтической компанией «Гилеад Сайенсиз», доля в которой принадлежат бывшему министру обороны США Дональду Рамсфельду. Эта же компания в свое время разработала вакцину от птичьего гриппа, которая применялась во время эпидемии. Активы Рамсфелда в этот период значительно возросли.

Препарат от гепатита С, который вводили пациентам в Грузии уже проходил испытания в других странах. И нигде в мире не фиксировалось такого количества смертей в один день. Еще 30 человек умерли в апреле 2016 году, в августе того же года умерли 13 человек. В графе «причина смерти» у всех написано «неизвестно». Не исключено, что под видом «противовирусных» могли вводить препараты совсем иного состава.

Гиоргадзе полагает, что разработанные вирусы могли беспрепятственно проникнуть и в другие страны постсоветского пространства.

Вот сюда не заходите

Центр Лугара был открыт в 2011 году под эгидой помощи в борьбе с региональными инфекционными заболеваниями. Впрочем, медицинским этот центр оставался только отчасти: некоторые из помещений находятся под усиленным контролем и попасть туда можно лишь обладая определенным уровнем секретности. На открытие американского центра в поселке Алексеевка приехал помощник министра обороны США по вопросам ядерных, химических и биологических программ Эндрю Вебер и сенатор Ричард Лугар, в чью честь и назвали центр.

virus3 Фото: Global Look Press/ZUMA/Martin Zabala

В самом центре все обвинения в разработке биологического оружия отрицают и уверяют, что неоднократно приглашали журналистов для посещения лаборатории. Однако пускали их только в гражданские объекты. В полностью закрытые помещения центра могут пойти только граждане США, имеющие третью степень биозащиты.

Мирный вирус

При этом грузинское правительство не контролирует результаты исследований, которые проводятся в стенах центра Лугара. Всю выгоду от проводимых исследований получают американские исследователи, которые патентуют полученные результаты. Кроме того, они могут использоваться и в интересах американских военных, ведь подрядчиками выступали частные военные подрядчики США.

В 1975 году была принята Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Ее соблюдает 160 стран, в том числе Соединенные Штаты и Великобритания. Специалист по биологическому оружие Илья Духовлинников не исключает, что у лаборатории Лугара достаточно ресурсов для создания биологического оружия и проведения подобного рода экспериментов.

«В 2001 году США отказалось подписать дополнение к этой конвенции, регламентирующее механизмы взаимного контроля. С 2002 года США интенсивно проводит изучение генетических данных различных этнических групп», — заметил Духовлинов. Исследования проводили в Африке, Южной Америке, а также в России.

По мнению эксперта, подобные работы являются международным преступлением и должны быть полностью остановлены. Это представляет угрозу для здоровья граждан соседних государств, угрозу для сельскохозяйственного сектора и общей безопасности.

«Скандал в Грузии очень показателен, — отметил депутат Госдумы, в прошлом главный санитарный врач Геннадий Онищенко, — Это прямое доказательство того, что США и не думают прекращать опасную работу по созданию новых видов химического и биологического оружия, которую они ведут много лет. Вокруг нашей страны развернуты десятки американских лабораторий, и в них военные из США активно работают с особо опасными вирусами и другими возбудителями, которые могут быть даже опаснее ядерного оружия».

МИД России неоднократно выражал обеспокоенность в связи с размещением американских медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российской границы.

virus4 Фото: Global Look Press/CTK/Josef Vostarek

США открещиваются от незаконной деятельности биологических лабораторий на территории других стран, как изначально отрицали и существование тайных тюрем. А правовые ограничения о запрете разработки биологического оружия, взятые американцами, соблюдаются должностными лицами исключительно на территории своей страны.

Если вспомнить вспышку вируса Эбола, внезапно поразившего африканский континент и столь же стремительно сошедшего на нет, возникают вопросы о том, насколько случайно оказались на месте американские и британские специалисты с необходимыми вакцинами. Такой же «случайно оказавшийся на месте» человек оказывал первую помощь Скрипалям во время отравления.

Основной опасностью биологического оружия остается то, что оно может маскироваться под обычные эпидемии и стремительно поражать значительное число людей. А значит в случае аварии в биолаборатории, которая находится в непосредственной близости от границы с Россией, последствия для нашей страны могут быть самые серьезные.