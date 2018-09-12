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Заразительный цех: что скрывает американская лаборатория в Грузии

Бывший министр безопасности Грузии обвинил центр Лугара в проведении опытов над людьми
Фото: Depositphotos
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Заразительный цех: что скрывает американская лаборатория в Грузии
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2018-09-12 16:14:12
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Бывший министр безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом расследовать эксперименты над людьми, которые проводятся на территории центра Лугара в Тбилиси. В распоряжение экс-чиновника попал ряд документов, которые свидетельствуют о массовой гибели пациентов лаборатории. В скором времени Гиорградзе планирует опубликовать имеющиеся у него доказательства разработки биологического оружия в стенах учреждения. Он утверждает, что эксперименты в лаборатории ведутся с момента открытия центра еще при президенте Михаиле Саакашвили и не прекращаются до сих пор. Что скрывается за стенами лаборатории неподалеку от столицы Грузии и почему американцы отказываются передать ее под юрисдикцию грузинского правительства — разбирался портал iz.ru.

Загадочные смерти

Экс-глава спецслужб Грузии обвинил США в проведении экспериментов над людьми

У бывшего министра госбезопасности есть все основания утверждать, что на территории страны велось умышленные опыты над населением ради научных экспериментов. В неприметном здании неподалеку от аэропорта Тбилиси, возможно, ведется разработка биологического оружия. Для своих научных изысканий американские специалисты используют территории государств-союзников.

«Мои друзья из Грузии передали мне документы, касающиеся работы так называемого Центра по исследованию общественного здоровья, построенного в пригороде Тбилиси, который функционирует с 2011 года. Деятельность лаборатории неоднократно становилась предметом журналистских расследований и политических дискуссий. Первым, кто открыто заявил о противозаконной деятельности, был американец Джеффри Сильверманн», - сказал Гиоргадзе.

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Фото: Depositphotos/tashatuvango

Он намерен направить эти документы на экспертизу с привлечением специалистов международного уровня. Согласно данным за декабрь 2015 года, 30 человек проходили лечение в лаборатории и умерли от гепатита С. При этом 24 пациента по документам скончались в один день. Имя каждого из пациентов было скрыто, им был присвоен лабораторный номер. Никаких расследований по поводу их смерти не проводилось.

Эксперт оценил лабораторию для экспериментов над людьми в Грузии

По конфиденциальным данным Минздрава Грузии все пациенты получали противовирусный препарат, разработанный американской фармацевтической компанией «Гилеад Сайенсиз», доля в которой принадлежат бывшему министру обороны США Дональду Рамсфельду. Эта же компания в свое время разработала вакцину от птичьего гриппа, которая применялась во время эпидемии. Активы Рамсфелда в этот период значительно возросли.

Препарат от гепатита С, который вводили пациентам в Грузии уже проходил испытания в других странах. И нигде в мире не фиксировалось такого количества смертей в один день. Еще 30 человек умерли в апреле 2016 году, в августе того же года умерли 13 человек. В графе «причина смерти» у всех написано «неизвестно». Не исключено, что под видом «противовирусных» могли вводить препараты совсем иного состава.

Гиоргадзе полагает, что разработанные вирусы могли беспрепятственно проникнуть и в другие страны постсоветского пространства.

Вот сюда не заходите

Центр Лугара был открыт в 2011 году под эгидой помощи в борьбе с региональными инфекционными заболеваниями. Впрочем, медицинским этот центр оставался только отчасти: некоторые из помещений находятся под усиленным контролем и попасть туда можно лишь обладая определенным уровнем секретности. На открытие американского центра в поселке Алексеевка приехал помощник министра обороны США по вопросам ядерных, химических и биологических программ Эндрю Вебер и сенатор Ричард Лугар, в чью честь и назвали центр.

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Martin Zabala

В самом центре все обвинения в разработке биологического оружия отрицают и уверяют, что неоднократно приглашали журналистов для посещения лаборатории. Однако пускали их только в гражданские объекты. В полностью закрытые помещения центра могут пойти только граждане США, имеющие третью степень биозащиты.

Мирный вирус

Научное прикрытие
Монологи ученого об этике и опытах над людьми

При этом грузинское правительство не контролирует результаты исследований, которые проводятся в стенах центра Лугара. Всю выгоду от проводимых исследований получают американские исследователи, которые патентуют полученные результаты. Кроме того, они могут использоваться и в интересах американских военных, ведь подрядчиками выступали частные военные подрядчики США.

В 1975 году была принята Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Ее соблюдает 160 стран, в том числе Соединенные Штаты и Великобритания. Специалист по биологическому оружие Илья Духовлинников не исключает, что у лаборатории Лугара достаточно ресурсов для создания биологического оружия и проведения подобного рода экспериментов.

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Фото: Depositphotos/DragonImages

«В 2001 году США отказалось подписать дополнение к этой конвенции, регламентирующее механизмы взаимного контроля. С 2002 года США интенсивно проводит изучение генетических данных различных этнических групп», — заметил Духовлинов. Исследования проводили в Африке, Южной Америке, а также в России.

Нахимичили
Как на секретной базе в Портон-Дауне разрабатывали новое оружие

По мнению эксперта, подобные работы являются международным преступлением и должны быть полностью остановлены. Это представляет угрозу для здоровья граждан соседних государств, угрозу для сельскохозяйственного сектора и общей безопасности.

«Скандал в Грузии очень показателен, — отметил депутат Госдумы, в прошлом главный санитарный врач Геннадий Онищенко, — Это прямое доказательство того, что США и не думают прекращать опасную работу по созданию новых видов химического и биологического оружия, которую они ведут много лет. Вокруг нашей страны развернуты десятки американских лабораторий, и в них военные из США активно работают с особо опасными вирусами и другими возбудителями, которые могут быть даже опаснее ядерного оружия».

МИД России неоднократно выражал обеспокоенность в связи с размещением американских медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российской границы.

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Фото: Global Look Press/CTK/Josef Vostarek
РФ обеспокоена размещением биологических лабораторий США у своих границ

США открещиваются от незаконной деятельности биологических лабораторий на территории других стран, как изначально отрицали и существование тайных тюрем. А правовые ограничения о запрете разработки биологического оружия, взятые американцами, соблюдаются должностными лицами исключительно на территории своей страны.

Если вспомнить вспышку вируса Эбола, внезапно поразившего африканский континент и столь же стремительно сошедшего на нет, возникают вопросы о том, насколько случайно оказались на месте американские и британские специалисты с необходимыми вакцинами. Такой же «случайно оказавшийся на месте» человек оказывал первую помощь Скрипалям во время отравления.

Основной опасностью биологического оружия остается то, что оно может маскироваться под обычные эпидемии и стремительно поражать значительное число людей. А значит в случае аварии в биолаборатории, которая находится в непосредственной близости от границы с Россией, последствия для нашей страны могут быть самые серьезные.

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