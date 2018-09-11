Эксперт оценил лабораторию для экспериментов над людьми в Грузии

Лаборатория Лугара, расположенная в Грузии, обладает всеми ресурсами для создания биологического оружия и проведения в ней соответствующих экспериментов. Об этом заявил порталу iz.ru специалист по биологическому оружию Илья Духовлинов во вторник, 11 сентября.

Ранее экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что военные и частные компании США могли проводить эксперименты над людьми на территории страны. Он отметил, что согласно данным, переданным ему из Грузии, за декабрь 2015 года 30 человек проходили лечение в лаборатории и умерли от гепатита С. При этом 24 пациента скончались в один день.

«Если возникают основания считать, что такие работы проводятся, то необходимо требовать создания международной комиссии для проверки этой лаборатории, согласно международному соглашению», — сказал Духовлинов.

В интервью iz.ru специалист рассказал, что в 1975 году была принята Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Ее соблюдает 160 стран, в том числе Соединенные Штаты и Великобритания.

«В 2001 году США отказалось подписать дополнение к этой конвенции, регламентирующее механизмы взаимного контроля. С 2002 года США интенсивно проводит изучение генетических данных различных этнических групп», — заметил Духовлинов. Исследования проводили в Африке, Южной Америке, а также в России.

По мнению эксперта, подобные работы являются международным преступлением и должны быть полностью остановлены. Это представляет угрозу для здоровья граждан соседних государств, угрозу для сельскохозяйственного сектора и общей безопасности.