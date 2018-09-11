Экс-глава спецслужб Грузии обвинил США в проведении экспериментов над людьми

Военные и частные подрядчики США могли проводить эксперименты над людьми в лаборатории в Грузии. Об этом заявил экс-министр госбезопасности страны Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве.

По его словам, переданные ему из Грузии документы свидетельствуют о проведении военно-медицинской группой США и частными подрядчиками секретных экспериментов над жителями страны в Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара.

Гиоргадзе рассказал, что согласно данным за декабрь 2015 года 30 человек проходили лечение в лаборатории и умерли от гепатита С. При этом 24 пациента скончались в один день.

«Данные за апрель и август 2016 года: в апреле умирают 30 человек, в августе — 13 человек. Вызывает недоумение, что в графе «причина смерти» значится запись: «неизвестно». Никаких расследований по поводу причин их смерти не проводилось», — цитирует экс-главу грузинских спецслужб ТАСС.

Пациенты проходили лечение не под своими именами, а под «присвоенными им в лаборатории номерами». Однако Гиоргадзе выразил уверенность, что их личности можно установить на основе имеющихся данных — дата рождения, пол и дата смерти.

Бывший министр отметил, что секретные эксперименты проходили на фоне положительных результатов по борьбе с гепатитом С в Грузии.

«Американцы пришли к соглашению о постепенной передаче лаборатории Грузии. <...> Я надеюсь, что в этом году лаборатория полностью перейдет под контроль Грузии и не будут проводиться эксперименты над гражданами. <...> Обращаюсь к руководству США, к президенту США [Дональду Трампу] с запросом провести расследование», — призвал Гиоргадзе.