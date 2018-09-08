В Грузии опровергли задержание вместе с Тюриным других граждан России

Главная прокуратура Грузии опровергла сообщения, что вместе с подозреваемым в киберпреступлениях россиянином Андреем Тюриным были задержаны другие граждане России. Об этом 8 сентября сообщают местные СМИ.

Так в Грузии прокомментировали заявления адвоката другого обвиняемого по делу. Он заявил, что в республике может находиться еще один россиянин, задержанный вместе с Тюриным, уточняет «РИА Новости».

В ведомстве также подтвердили, что экстрадиция россиянина в США осуществлена на основании решения суда, который признал допустимой процедуру передачи обвиняемого другой стране.

В Грузию поступило два запроса об выдаче Тюрина — сначала из США, позже — из России. Министерство юстиции по закону имеет право выбрать, какой стране передать преступника.

Соединенные Штаты выразили Грузии благодарность за содействие в этом вопросе, уточняет «Интерфакс».

Грузия выдала Тюрина США 7 сентября. Его подозревают в попытках взломать системы финансовых учреждений, информационных агентств, брокерских контор на территории США, а также в кибератаках на американские и иностранные компании. по совокупности обвинений россиянину грозит максимально до 92 лет тюремного заключения.