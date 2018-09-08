Экстрадированный в США россиянин Тюрин заявил в суде о своей невиновности

Россиянин Андрей Тюрин, экстрадированный в США из Грузии, в суде в Нью-Йорке заявил о своей невиновности в предъявленных ему обвинениях в киберпреступлениях. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщило агентство Bloomberg.

Тюрину инкриминируются взломы компьютерных систем, в том числе финансовых структур, брокерских контор и прессы, специализирующейся на публикации финансовой информации. За эти преступления он может получить до 92 лет тюрьмы.

13 августа сообщалось, что хакеры научились красть банковские реквизиты с помощью взлома модемов. Им удавалось удаленно изменять параметры аппаратов, благодаря чему пользователи вместо настоящих страниц банков попадали на сайты-клоны и там указывали учетные данные.