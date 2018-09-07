Грузия экстрадировала в США подозреваемого в киберпреступлениях россиянина

Гражданина России Андрея Тюрина, подозреваемого в киберпреступлениях, власти Грузии экстрадировали в США. Об этом в пятницу, 7 сентября, сообщили в совместном заявлении спецслужбы Соединенных Штатов.

«Сегодня Секретная служба совместно с Федеральным бюро расследований и прокуратурой США объявляют об экстрадиции российского хакера, ответственного за масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США», — цитирует его «РИА Новости».

Тюрину предъявят обвинения по 10 эпизодам, по совокупности обвинений ему грозит максимально до 92 лет тюремного заключения.

Представитель офиса директора национальной разведки США Ланая Джонс 22 августа заявила, что в службах американской разведки не хватает специалистов для борьбы с «врагами» в киберпространстве.