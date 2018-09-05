Посольство РФ винит в ухудшении здоровья россиянина Никулина власти США

Вина за ухудшение здоровья россиянина Евгения Никулина, который был экстрадирован из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, ложится на власти США. Об этом во вторник, 4 сентября, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Вызывают серьезную тревогу сообщения СМИ о возможных проблемах с «психическим состоянием» Никулина. В таком случае вся вина за ухудшение его здоровья ложится на американские власти», — цитирует сообщение дипломатов ТАСС.

При этом дипломаты следят за публикациями в СМИ США, в которых рассказывалось, что на Никулина психологически воздействовали, чтобы он дал показания об участии Москвы в предвыборной кампании кандидата в президенты Дональда Трампа.

Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года. Его обвиняют в причастности к хакерским атакам на сайты нескольких крупных американских компаний в 2012 году.

С 2016 года он находился под стражей в Чехии, а в марте 2018 года Чехия выдала россиянина Соединенным Штатам. В МИД РФ выдачу Никулина назвали стремлением Праги продемонстрировать «союзническую лояльность» с Вашингтоном.

25 августа стало известно, что власти США выясняют, знает ли Никулин что-то о «вмешательстве» России в американские президентские выборы 2016 года.