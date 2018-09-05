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В США уточнили сроки перевода осужденного Ярошенко в Россию

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Фото: ТАСС
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Вопрос о переводе осужденного в США Константина Ярошенко в Россию рассмотрят в апреле 2019 года. О таких сроках сообщили «Известиям» в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ, получившем ответ из Государственного департамента США.

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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обращалась в Вашингтон с просьбой о возвращении заключенного на родину в соответствии с Конвенцией Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года.

«В соответствии с Конвенцией Совета Европы о передаче осужденных лиц, а США являются ее членом, существует возможность перевода Ярошенко в Россию для отбывания срока на территории РФ. В соответствии с внутренними правилами Штатов подача заявлений с просьбой перевести заключенного для отбывания наказания в страну гражданства осуществляется раз в два года. Таким образом, дело Ярошенко будет пересмотрено в апреле следующего года. Защита этого потребует», — пояснил «Известиям» советник уполномоченного по правам человека в РФ Вячеслав Толмачев.

По его словам, аппарат омбудсмена «продолжит осуществлять гуманитарное давление», чтобы достучаться до властей США.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело Ярошенко пересмотрят в апреле 2019 года

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