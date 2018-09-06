Борьба с «российскими хакерами» обошлась США в миллиарды долларов

Затраты США на кибербезопасность в связи с приписываемым Москве вмешательством в президентские выборы обходятся американским налогоплательщикам в миллиарды долларов.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в 2016 году Пентагон планировал потратить на кибербезопасность до $35 млрд до 2021 года.

Однако принятый 4 сентября 2018 года палатой представителей конгресса США закон «О сдерживании кибератак и оперативном реагировании на угрозы» предусматривает выделение дополнительных средств из государственного бюджета на обеспечение кибербезопасности.

Среди стран, против которых будет направлен новый закон, называются Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Россия категорически отвергает обвинения во влиянии на американские выборы, отмечая их бездоказательность и указывая, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.