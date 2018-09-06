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В США сочли кибератаки опаснее вылазок террористов

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Угрозы в киберпространстве несут для США больший риск, чем вылазки террористов, заявила глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен Нильсен.

Выступая 5 сентября с речью в Университете имени Джорджа Вашингтона в американской столице, министр подчеркнула, что под угрозой кибератак находится каждый дом в США.

«Риск от кибератак теперь выше, чем от физических атак <...> Киберпространство ныне является самой активной зоной боевых действий, и плоскость, в которой происходят атаки, охватывает каждый американский дом», –– цитирует ее ТАСС.

По словам чиновницы, способностями атаковать в киберпространстве обладают на данный момент более 30 стран.

«МВБ было создано 15 лет назад, чтобы не допустить еще одних терактов 11 сентября (атака 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. — iz.ru). Я считаю, что нападение таких масштабов на данном этапе более вероятно с применением компьютерных технологий, а не самолетов», –– сказал Нильсен.

Она также заявила, что США будут «наказывать» противников в киберпространстве.

«Мы больше не будем взирать безучастно на то, как в наши (компьютерные) сети проникают. Мы будем отвечать решительно. США обладают всем спектром возможностей, как видимых, так и невидимых, и мы уже применяем их, чтобы выявлять противников в киберпространстве, наказывать их и сдерживать», –– добавила она.

5 сентября Палата представителей конгресса США приняла закон «О киберсдерживании и ответных мерах», который предусматривает введение санкций за осуществление кибератак против Штатов.

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