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Палата представителей в США приняла закон о санкциях за кибератаки

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Палата представителей конгресса США 5 сентября приняла закон «О киберсдерживании и ответных мерах», который предусматривает введение санкций против иностранных граждан и организаций за осуществление кибератак против Соединенных Штатов.

Сейчас администрация США может вводить ограничительные меры за подобные действия на основе указов президента или решений соответствующих ведомств. Конгрессмены посчитали нужным обязать президента вводить санкции в случае, если будет установлена причастность иностранцев к киберпреступлениям против США, сообщает «РИА Новости».

В законе вводится понятие «субъект, представляющий критическую киберугрозу», под которым понимаются лица и организации, угрожающие «национальной безопасности, экономическому благополучию, финансовой стабильности и внешней политике США».

Теперь документ будет передан в сенат, а в случае утверждения — президенту.

В середине августа президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет ряд условий и обстоятельств, позволяющих Вашингтону предпринимать кибератаки против своих противников. Документ 2012 года является секретным, но его содержание попало в открытый доступ благодаря действиям бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена.

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