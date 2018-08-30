Франция запустила преследование

Во Франции предъявлены обвинения гражданину РФ Александру Виннику, который был по запросу США арестован в Греции по подозрению в кибермошенничестве. Об этом «Известиям» сообщил адвокат россиянина Тимофей Мусатов. По его словам, о выдвинутых обвинениях задержанному сообщили 28 августа в ходе незаконного допроса, санкционированного французской стороной. В посольстве РФ в Афинах «Известиям» сообщили, что российские дипломаты следят за развитием ситуации и находятся в тесном контакте как с самим россиянином, так и с его адвокатами.

Запланированный на вторник, 28 августа, допрос Александра Винника свелся к предъявлению обвинений, заявил Тимофей Мусатов. По его словам, россиянина в бронированном автомобиле доставили в суд, под конвоем завели через центральный вход и озвучили выдвинутые ему во Франции обвинения. При этом сторону защиты о готовящемся мероприятии никто не уведомил.

— Так называемый допрос был инициирован прокуратурой Парижа и оказался фейком. На самом деле французы решили ознакомить Александра Винника с предъявленным ему во Франции обвинением. Александра пытались «допросить», не известив об этом его адвокатов. Таким образом, его права на защиту были грубо нарушены. В связи с этим было решено перенести мероприятия на понедельник, 3 сентября, — рассказал «Известиям» Тимофей Мусатов.

По словам адвоката, следственные действия на территории Греции могут проводить только греческие правоохранители, поэтому возникает вопрос, на каком основании «французские граждане, пусть даже и следователи, проводят следственные мероприятия на территории другой страны без надлежащих разрешений».

— Это делается в преддверии заседания по запросу о выдаче Александра Франции, которое состоится 4 сентября в Верховном суде. Таким образом французская сторона пытается усилить свои позиции, — считает Тимофей Мусатов.

Российский МИД внимательно следит за ситуацией вокруг арестованного россиянина.

— С самого начала, как только стало известно о задержании российского гражданина, с ним и его адвокатами был установлен контакт, — сказали «Известиям» в посольстве России в Греции. — Его регулярно посещают дипломаты, удовлетворяются его просьбы по улучшению условий содержания. На всех слушаниях присутствуют либо консульские работники, либо руководитель консульского отдела. Также принимаются все меры, чтобы продвигать запрос Генпрокуратуры о выдаче российского гражданина.

В диппредставительстве РФ в Афинах пояснили, что 4 сентября в Верховном суде пройдут слушания по российскому и французскому запросам о выдаче Александра Винника. Окончательное слово должен сказать греческий министр юстиции — именно в его полномочиях определить приоритетность удовлетворения запросов. По словам представителя посольства, Москва исходит из приоритета выдачи россиянина на родину, которая должна пройти в соответствии со всеми международными правилами об экстрадиции.

Греческая полиция задержала россиянина Александра Винника в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в кибермошенничестве, организации биржи биткоинов BTC-e и отмывании порядка $4 млрд. Спустя два месяца в РФ против него возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, а Генеральная прокуратура направила в Грецию запрос о его выдаче. В течение года защита подозреваемого неоднократно обжаловала решение суда о выдаче его США. Однако в начале июля стало известно, что экстрадировать гражданина РФ потребовал Париж, где его обвиняют в том, что он похищал личные данные граждан. По словам адвоката, Александр Винник ни разу не был ни во Франции, ни в США. Сам россиянин в интервью «Известиям» заявил, что Париж требует его экстрадиции с тем, чтобы в дальнейшем выдать Вашингтону.

Таким образом, сейчас экстрадиции Александра Винника требуют сразу три страны. По словам Тимофея Мусатова, в мировой практике это первый случай, когда по вопросу выдачи одного человека предпринимают столько действий сразу несколько сторон.