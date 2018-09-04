Верховный суд Греции постановил экстрадировать россиянина Винника на родину

Верховный суд Греции постановил экстрадировать россиянина Александра Винника на родину по второму запросу Генпрокуратуры РФ.

Письменное решение инстанция подготовит к 14 сентября. Однако до этого будет рассмотрен запрос Франции, которая также добивается выдачи киберпреступника, сообщает «РИА Новости».

Специалиста по криптовалютам Винника арестовали в Греции в 2017 году. В России его обвиняют в мошенничестве в сфере компьютерной информации. В июле Генпрокуратура направила в Грецию уже второй запрос о выдаче россиянина для привлечения к уголовной ответственности.

В Соединенных Штатах Винника обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд. Вашингтон добивается его выдачи через Францию. 13 июля суд в Греции принял решение выдать россиянина Франции в связи с обвинениями в краже личных данных и вымогательстве. Сам Винник согласен с экстрадицией на родину.