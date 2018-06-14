Венцы эволюции

Британский ученый смоделировала «идеальную» женщину. Зрелище получилось странное, но не страннее других образцовых с точки зрения эволюции виртуальных особей. Самые яркие представители возможного будущего — в подборке iz.ru.

Женщина-животное

Свою «идеальную» женщину антрополог Элис Робертс из Бирмингемского университета лишила всех эволюционных «недостатков», присущих человеческому телу. Ученый вдохновилась рыбами, собаками, кошками, лебедями, шимпанзе и головоногими моллюсками.

В итоге человеческую кожу она заменила на покров, как у рептилий, для защиты от ультрафиолетовых лучей. Систему дыхания позаимствовала у птиц, чтобы улучшить всасывание в кровь кислорода. Уши были взяты у летучих мышей, а ноги заменены на птичьи лапы, чтобы увеличить скорость бега. При этом, правда, идеал лишился возможности взбираться на возвышенности — делать это птицам не так-то просто.

Также усовершенствованной женщине добавили сумку кенгуру для вынашивания ребенка и дополнительные артерии для снижения вероятности сердечного приступа. Эту модель Элис Робертс сделала для документального фильма Би-би-си, повествующего о научных перспективах создания совершенного человека.

При этом превращение человека в животное — лишь одно из возможных направлений эволюции. Большинство футурологов уверены, что развитие пойдет в сторону слияния человека с агрессивной урбанизированной средой.

Мужчина-водитель

Пожалуй, самый известный предшественник безымянной женщины-животного — мужчина по имени Грэм. Он — визуальная интерпретация того, как люди будут выглядеть, если эволюционируют с целью выживания в автокатастрофах.

Голова в форме большой луковицы со впалым лицом, отсутствие шеи, усиленные ребра и грудь со множеством сосков, которые, как подушка безопасности, смягчают удары, шишковатые ноги с суставами, которые сгибаются во все стороны.

Придумали Грэма художница Патриция Пиччинини вместе с известным хирургом-травматологом и расследователем ДТП. А сделали его по заказу Комиссии по транспортным происшествиям Австралии. Предварительно специалисты Комиссии проанализировали наиболее частые случаи столкновений с участием современных машин. Грэм в них выживет. А обычный человек нет.

«Человек может выжить, вбежав на полной скорости в стену, но, если мы говорим о столкновениях автомобилей, скорости выше, силы больше, а шансы на выживание гораздо ниже», — говорится на персональном сайте Грэма. Узнать больше мудрых мыслей человека-водителя и подробно рассмотреть его пугающе реалистичное тело можно здесь.

В 2016 году Грэм стал интернет-мемом, потому что ему не нужно пристегивать ремень безопасности. А в 2017 году получил Гран-при фестиваля рекламы «Каннские львы» в номинации «Здоровье и благополучие».

Лысый ходок

В 2017 году появилась еще одна модель эволюционировавшего до предела человека. На этот раз британские (снова) ученые отталкивались от образа жизни убежденного горожанина.

Средний рост человека через тысячу лет будет около двух метров. «Уже сейчас средний американец на 2,54 см выше, чем в 60-е годы прошлого века», — отметил остеопат Гарри Трейнер. Увеличение роста объясняется тем, что медицина и еда последовательно будут улучшаться. Изменение пищи, кроме того, повлияют на размеры кишечника и рта. Пищеварительный тракт будет короче, что станет естественной защитой от ожирения, и организм будет всасывать меньше жиров и сахарозы. А зубов станет меньше, так как мягкую еду не надо будет пережевывать, соответственно уменьшится рот, уверен дантист Филип Стеммер.

Пальцы станут длиннее, причем, как утверждают футурологи, «кардинально». И на них станет больше нервных окончаний «вследствие более частого использования устройств, требующих сложной координации рук и глаз». Глаза тоже увеличатся, компенсируя стагнацию функций ротовой полости — «основой коммуникации станут выражение лица и движения глаз».

Станут меньше мозг и половые железы у мужчин. Первый из-за отсутствия необходимости запоминать информацию (всё будут делать компьютеры). Вторые — из-за начавшегося уже сейчас, как считают исследователи, снижения фертильности.

Кроме того, на маленьких головах этих глазастых людей, вероятно, будут большие щеки (кишечник всё же что-то будет впитывать, а физическая активность снизится), одинаковые носы (кондиционеры сделают разницу климатических зон незначительной), лысины (повсеместно, так как качество одежды будет расти) и морщины (из-за переизбытка солнечного излучения). От этого, а также из-за смешения рас и хаотичного перемещения людей по миру, кожа у всех горожан будущего будет темнее.

Колонизаторы темных планет

То, что люди будущего будут более темнокожими — общее место практически всех футурологических прогнозов. Так думали еще в 1910 году редакторы газеты New York Tribune, поместившие на первую полосу собирательный портрет американца будущего. Его составили из 24 портретов мужчин разных национальностей, которые активно переезжали в США (тогда в Штатах как раз был эмигрантский бум). Определить национальность получившегося человека, действительно, сложно, но белокожим блондином его точно не назовешь.

Смуглыми, но не из-за расового смешения, видит людей будущего и обладатель докторской степени по вычислительной геномике Алан Кван. После общения с ним американский художник-исследователь Николай Ламм составил собирательные портреты наших далеких потомков. 100 тыс. лет спустя человек получит полный контроль над генной инженерией, так что внешность и строение тела будет результатом не хаотичной, а направленной эволюции. И направлена она будет на колонизацию отдаленных планет, где будет мало света — поэтому у людей будут очень большие глаза. При этом защиты от ультрафиолетового излучения там не будет, поэтому кожа станет темнее, а веки плотнее.

venets4 Фото: Global Look Press/Vikki Grant

В отличие от британцев, американские футурологи уверены, что мозг не уменьшится, а наоборот увеличится в размерах. Соответственно сохранится и волосяной покров, чтобы уменьшить теплопотери большой головы. А ноздри увеличатся, чтобы облегчить дыхание. Все остальные черты, не связанные с необходимостью колонизировать отдаленные миры, люди смогут настраивать по желанию. И делать это будут еще родители во время беременности.

По чьему образу

Моделируют ученые не только идеальных для тех или иных условий людей. Бог выглядел достаточно женственным и молодым, решили исследователи из Университета Северной Каролины по результатам опроса 511 американских христиан. На основе их предположений были составлены эскизы, которые затем объединили в один «фоторобот».

venets5 Фото: The Daily Mail

В проекте участвовали граждане США разных полов, рас и политических убеждений. Поэтому ученые смогли составить фотороботы для каждой группы в отдельности. Господь для консерваторов, к примеру, выглядит более белым и мужественным, а либералы придают его лицу утонченные черты. Афроамериканцы построили портрет, обладающий характерными особенностями их расы. А более юные участники опроса описали совсем юное лицо.

Удачливый против умного

Все эти исследования, даже последнее, всё-таки касаются внешности. Идеальной в тех или иных обстоятельствах. Какими внутренними качествами нужно обладать, чтобы лучше всего чувствовать себя в современном мире, решили выяснить исследователи из Университета Катании (Италия).

Они создали компьютерную модель распределения богатства в мире. Согласно этим (приближенным к реальности) условиям, 10% населения принадлежит 85% всех благ в мире. При этом интеллект, талант, работоспособность распределены почти равномерно между всеми людьми.

Сначала модель проверили: создали 1 тыс. одинаковых по трудолюбию и таланту виртуальных личностей. Затем вносили в систему случайности. Они открывали для сущностей возможности улучшить свое благосостояние. В итоге после нескольких попыток получался один и тот же результат — меньшинство получало большинство благ. При этом самыми успешными оказались не самые талантливые, трудолюбивые или умные, а люди (виртуальные) средних способностей. Они просто оказались удачливее остальных — им открылось больше случайных возможностей, которыми они воспользовались. Так что увеличение размеров мозга человека будущего находится под большим вопросом. Зачем с эволюционной точки зрения быть умнее, если это не приносит благ?