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Ученые опровергли миф об омоложении человека

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Фото: Global Look Press/Vladimir Godnik
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Группа ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Бостонского университета, Стэнфордского университета и Института исследования старения при некоммерческой организации Hebrew SeniorLife более подробно изучила способ омоложения человека, основанный на усилении активности белков, удлиняющих теломеры. Оказалось, что этот способ ускоряет старение, а не замедляет его. 

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications, коротко о нем рассказано в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Теломерами называют концевые участки хромосом, которые предотвращают потерю ДНК при делении клеток. Оказалось, что применяющаяся антивозрастная терапия, основанная на усилении активности теломеразы, лишь способствовует старению. Таким образом, опровергается мнение, что омоложения человека можно добиться, предотвратив укорочение концевых участков хромосом.

Ранее в январе американские ученые изучили механизм старения живых организмов посредством эксперимента на голых землекопах. 

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