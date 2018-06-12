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Ученые смоделировали «идеальную» женщину

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Фото: twitter.com/theAliceRoberts
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Антрополог Элис Робертс из Бирмингемского университета представила «идеальную» женщину, лишенную всех эволюционных «недостатков», присущих человеческому телу. Это творение было создано специально для документального фильма Би-би-си, повествующего о научных перспективах создания совершенного человека, пишет Newsweek.

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Для создания новой женщины Робертс поставили задачу взять всё лучшее из царства животных. В итоге антрополог вдохновлялась рыбами, собаками, кошками, лебедями, шимпанзе и головоногими моллюсками.

Человеческую кожу она заменила на покров как у рептилий для защиты от ультрафиолетовых лучей. Систему дыхания позаимствовала у птиц — чтобы улучшить всасывание кислорода. Уши были взяты у летучих мышей, а ноги заменили на птичьи лапы, чтобы увеличить скорость бега.

Также усовершенствованной женщине добавили сумку кенгуру для вынашивания ребенка и дополнительные артерии для снижения вероятности сердечного приступа.

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