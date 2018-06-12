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Ученые выявили связь между потенцией и инфарктами

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Фото: Depositphotos
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Ученые из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (США) выяснили, что проблемы с потенцией примерно в два раза повышают вероятность получить инфаркт, остановку сердца, инсульт или другие проблемы с сердечно-сосудистой системой. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

А теперь — мужчины
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Специалисты наблюдали за жизнью около 2 тыс. тысяч пожилых американцев в возрасте от 60 до 74 лет на протяжении последних четырех лет. За это время мужчины успели пережить 115 инфарктов и инсультов. Часть случаев имели летальный исход, еще ряд случаев закончился тяжелыми последствиями для здоровья.

Ученые сопоставили статистку с тем, что участники эксперимента рассказывали о своих половых проблемах. В итоге была раскрыта необычная закономерность: мужчины, говорившие о том, что эрекции у них «нет или почти нет», примерно в 2–3 раза чаще страдали от проблем с сердцем, чем остальные пожилые американцы. 

Однако исследователям пока не удалось узнать, с чем именно связана подобная закономерность. В связи с этим ученые призывают врачей учитывать эту взаимосвязь и более агрессивно подходить к борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы, если их пациенты жалуются на проблемы в личной жизни, отмечает «РИА Новости».

В начале февраля медики нашли способ, повышающий потенцию за шесть недель. Им оказалось регулярное принятие аспирина

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