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Ученые выявили связь между депрессией и потерей памяти

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Ученые Рурского университета выяснили, что воспоминания могут навсегда стереться из памяти человека, если он пребывает в затяжной депрессии. Результаты исследования опубликованы на сайте университета. 

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Известно, что во время депрессивного эпизода способность мозга формировать новые клетки мозга снижается. Ученые решили выяснить, как это влияет на памяти. 

Чтобы понять этот процесс, специалисты разработали вычислительную модель, которая отражает характерные особенности мозга пациента с депрессиями. Они протестировали способность модели хранить и запоминать свежие воспоминания.

Компьютерная модель смогла вспомнить события более точно, если ответственная за это часть мозга смогла сформировать много новых нейронов. Однако, если в области мозга образовалось меньше новых клеток мозга, было сложнее выделить какие-либо воспоминания.

При этом модель не только показала дефицит воспоминаний о текущих событиях, но и «забыла» те из них, которые были до депрессивного эпизода. Чем дольше продолжался стресс, тем стремительнее проходил процесс забывания. 

Ученые отмечают, что если их модель верна, что в особо запущенных случаях депрессии люди могут испытывать признаки псевдодеменции.

Ранее в апреле ученые установили степень влияния иммунитета на память и интеллект. Оказалось, что недостаток противовоспалительных молекул в мозге и другие проблемы с иммунитетом могут ухудшить работу памяти и способности обучаться.

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