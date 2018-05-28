В поликлиниках планируют открыть кабинеты нарушений памяти

В поликлиниках в ближайшие три года планируют создать кабинеты нарушений памяти. Там с пациентами будут работать неврологи, нейропсихологи, психиатры и другие специалисты, прошедшие подготовку по лечению пожилых людей с болезнью Альцгеймера и другими когнитивными расстройствами. «Антидементный план», в котором изложен этот проект, сейчас находится на рассмотрении в Минздраве.

Кабинеты нарушений памяти должны появиться в поликлиниках до 2022 года, сказано в проекте «Антидементного плана» (есть в распоряжении «Известий»). Они необходимы для ранней диагностики, качественной терапии когнитивных нарушений и реабилитации пациентов.

В кабинетах нарушений памяти будут работать неврологи, психиатры или гериатры, прошедшие дополнительную подготовку по проблеме когнитивных расстройств и имеющие навыки клинического обследования. Они займутся определением степени нарушений, постановкой диагноза и разработкой индивидуального плана лечения пациентов. В обязанности штата такого кабинета (кроме врачей это соцработники и медсестры) также будет входить динамическое наблюдение за больными, обучение родственников навыкам ухода за ними.

В тяжелых случаях пациентов с деменцией (старческим слабоумием) направят для лечения в нейрогериатрические центры, которые тоже предстоит создать, и стационары.

— Кабинеты нарушения памяти нужно создавать именно в поликлиниках, а не в гериатрических центрах, потому что важно обеспечить их доступность населению, — пояснила «Известиям» главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. — Людей с нарушением памяти очень много. Даже работы кабинетов в поликлиниках недостаточно. Нужно обучать навыкам диагностики когнитивных расстройств всех терапевтов и врачей общего профиля.

Эксперты посчитали, что требуется как минимум один кабинет на 100 тыс. пожилых людей.

Программа профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения когнитивных расстройств у пожилых до 2025 года («Антидементный план») была разработана экспертным сообществом как часть Стратегии действий в интересах старшего поколения. План также предполагает внедрение до 2025 года скрининговых шкал для оценки когнитивных функций людей — ими будут пользоваться врачи поликлиник. Будут разработаны образовательные программы для родственников таких пациентов, а также создан регистр больных с деменцией.

В Минздраве «Известиям» подтвердили значимость развития гериатрической службы и факт разработки «Антидементного плана». В ведомстве уточнили, что сейчас эта программа проходит междисциплинарное согласование.

Когнитивные нарушения (снижение памяти, умственных способностей) — это наиболее частые расстройства пожилого и старческого возраста. В тяжелой форме они приобретают форму деменции. В Европе ею страдает каждый 20-й житель старше 60 лет. В России точной статистики нет, но, по приблизительным оценкам, в стране около 2 млн пациентов с деменцией. Среди ее причин самая распространенная — болезнь Альцгеймера (40–50%), а также сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, депрессия, ожирение и другие.

В ближайшие десятилетия демографы прогнозируют рост числа пожилых россиян, поэтому пациентов с деменцией тоже станет больше.

Сейчас только 15–20% больных деменцией получают адекватную терапию. А своевременную — еще меньше, пояснила врач-невролог Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна Ольга Зимнякова.

— Ранняя диагностика затруднена тем, что пожилые люди (а это заболевание чаще всего начинается после 65 лет) имеют много наработанных сценариев жизни — основных бытовых навыков, — рассказала она «Известиям». — Поэтому они долго сохраняют маску благополучия, и первые признаки окружающие замечают, когда больные теряют самые главные повседневные навыки.

На этом этапе часто оказывается, что заболевание сильно запущено, восстановить утраченные функции уже практически невозможно, отметил завотделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

— Человек остается беспомощным на руках у родственников. А ведь есть много способов, в том числе психологических, помочь людям сохранить социальную активность, не потерять качество жизни. Поэтому важно, чтобы специалисты по деменции были как можно доступнее, — считает эксперт.

По словам Ольги Зимняковой, смертность от болезни Альцгеймера в России не учитывается, обычно причиной смерти называют цереброваскулярную либо сердечно-сосудистую патологию. А в США, например, прогнозируют 700 тыс. смертей от болезни Альцгеймера в год. Это позволяет принимать меры: разрабатывать медицинские, научные и социальные программы по борьбе с деменцией.