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Ученые назвали поражающий женщин вид сердечного приступа

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Фото: Depositphotos
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Ученые из канадского Университета Альберты выяснили, что совершенно новая категория сердечного приступа, не вызванная закупоркой артерий, в два раза чаще поражает женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Eurekalert.

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Речь идет об инфаркте миокарда при неизмененных коронарных артериях (MINOCA). Пациенты с таким диагнозом не получают необходимого профилактического лечения из-за скрытого течения болезни.

Ранее MINOCA рассматривался как доброкачественное состояние, и пациенты с ним обычно отправлялись домой без каких-либо консультаций по вопросам лечения.

Понаблюдав за 36 тыс. пациентами в течение 12 лет, ученые выяснили, что через год у 5% из них происходил новый сердечный приступ, который в некоторых случаях заканчивался летальным исходом. 

С течением времени прогноз ухудшается: через пять лет уже 11% пациентов с MINOCA получали повторный сердечный приступ. 

По итогам исследования выяснилось, что около 50% больных MINOCA составляют женщины, хотя лишь 25% из них подвержены сердечным приступам. При этом не ясно, почему MINOCA чаще поражает женщин, а не мужчин. 

Ранее в мае ученые выявили новый фактор развития сердечной недостаточности. Это оказались мутации в гене титина. 

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